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27 февраля 2020, четверг, 13:13 728
Выборы 2020-02-27T15:45:03+02:00
Українські Новини
Новой "врадиевки" не избежать, если власть сорвет выборы в 179 округе, – Карасев

Новой "врадиевки" не избежать, если власть сорвет выборы в 179 округе, – Карасев

Сергей Паламаренко
выборы в Верховную Раду, Светличная Юлия, Комитет избирателей Украины, Карасев Вадим, Центральная избирательная комиссия Украины, Кошель Алексей
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

В случае, если власть попытается сорвать или сфальсифицировать выборы в 179 округе - это может привести к новой "врадиевке". Об этом заявил политолог Вадим Карасев во время прямого эфира на 112 канале.

По его словам, власть пытается сфальсифицировать выборы в 179 округе на Харьковщине.

"Юлия Светличная опережает Алексейчук из "Слуги народа" в 5 раз. У неё 62 (процента - прим. ред.), там 12. А власть пытается что-то делать, уже думают или сорвать выборы, либо махлевать - фальсификации, есть такая информация. Если там будут действительно попытки сорвать выборы или фальсифицировать - там тоже может быть "врадиевка", - заявил Карасев.

Эксперт добавил, что проигрыш представителя партии власти может стать сигналом для местных элит выставлять на местные выборы опытных и авторитетных кандидатов.

"Это такой прецедент, скажем так, не сильно приятный для власти, если они там проиграют с разгромным счетом - в 5 раз. Знаете, это же не просто проиграть на финише или вырвать победу - это проиграть изначально. Это значит, что местные элиты будут выставлять таких хедлайнеров - опытных и авторитетных людей", - считает Карасев.

По мнению Карасева, успех лидера предвыборной гонки по 179 округу Юлии Светличной напрямую связан с тем, что при своём молодом возрасте (35 лет) она уже имеет успешный опыт руководства Харьковской областью на протяжении последних 3-х лет.

"Юлия Светличная опытная, но ей 35 лет всего - и "молодое лицо", и уже "опытное", а не просто "новое", - резюмировал эксперт.

Выборы на 179 округе в Харьковской области пройдут 15 марта. По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", Юлию Светличную готовы поддержать 62,3% тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании. 12,5% поддерживают Алексейчук как кандидата от партии "Слуга народа", 8,5% - Диденко как представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Рейтинг других кандидатов - менее 2%.

Ранее в Комитете избирателей Украины заявили применении в 179 округе "грязной" технологии - выдвижения клона. ЦИК зарегистрировала двойника лидера избирательной гонки Юлии Светличной. Также было зафиксировано распространение "черной" агитпродукции против Юлии Светличной. Возможными заказчиками являются представители "Слуги народа", которые платили по 500 грн. Данные об этом публиковал гендиректор КИУ Алексей Кошель.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Светличная Юлия Комитет избирателей Украины Карасев Вадим Центральная избирательная комиссия Украины Кошель Алексей

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