Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества

Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования дела о растрате бюджетных средств бывшим городским головой одного из городов Киевской области. Дело расследовалось под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Офиса Генпокурора.

"По данным следствия, указанное лицо, вероятно, растратило средства местного бюджета на разработку проектно-сметной документации строительства парка, понимая, что парк уже функционирует. Указанные действия нанесли городскому совету убытки на сумму 252 тыс. гривен", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Исходя из информации, содержащейся в Едином реестре судебных решений, речь идет о городском голове г. Ирпень (Киевская область), которым на момент совершения описанных действий являлся Владимир Карплюк. В частности, согласно судебному решению, Карплюк и Коммунальное предприятие (КП) "Ирпиньжитлоинвестбуд" 24.10.2016 заключили договор подряда на проведение проектных работ по объекту "Строительство парка "Центральный" на общую сумму 252 111,42 гривен. Однако следствие установило, что открытие парка состоялось летом 2016 год, а каких-либо документов, устанавливающих выполнение проектных работ именно коммунальным предприятием, не нашлось.

Следующей процессуальной стадией после завершения досудебного расследования является передача дела в суд.

Накануне на странице в социальной сети Facebook местного брокера недвижимости компании "Капитал Восток" появилось предложение приобрести торгово-офисное здание общей площадью 1 100 кв. м с витринным фасадом и земельным участком на 1 000 кв. м с коммуникациями по адресу ул. Грибоедова, 8А в г. Ирпень. По данным СМИ, этот торговый центр (ТЦ) принадлежит Ларисе Карплюк - бывшей жене мэра, на которую он записывал свое имущество, пока был городским головой.

Ранее это же агентство выставило на продажу земельный участок площадью 9 000 кв. м возле жилищного комплекса (ЖК) Rich Town с целевым назначением "строительство многоквартирного дома". По данным СМИ, к этому участку также имел отношение Владимир Карплюк, поскольку на его территории должна была строиться еще одна секция комплекса.

Компания также выставила на продажу участок на улице Подгорной под офисное или административное здание, который выходит на набережную Ирпеня и тоже имеет отношение к бывшему мэру Карплюку.