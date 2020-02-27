Компании Олега Бахматюка заплатили 7,7 млрд грн налогов в бюджет страны

Сумма налогов и сборов, полученных бюджетом Украины от Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" за три года, составляет 7,722 млрд грн грн. Об этом сообщила пресс-служба одного из крупнейших агрохолдингов в заявлении, размещенном на на официальном сайте компании.

В течении 2017-2019 годов Группа компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" уплатила в бюджет страны 7,722 млрд грн. Из них в государственный бюджет направлено 3,9 млрд грн (НДС - 2,1 млрд, налог на прибыль - 31,4 млн, единый социальный взнос - 1,5 млрд, военный сбор - 234 млн). В местные бюджеты уплачено 3,65 млрд грн (налог на доходы физических лиц - 2,4 млрд, единый налог (4 группа) - 449 млн, налог на землю и за аренду земли - 779 млн). Других налогов и сборов выплачено 167 млн грн. Кроме того, компания отмечает, что обеспечивает достойной работой около 27 тыс украинских и генерирует около 1% ВВП Украины.

Вместе с тем компания отметила, что за три года получила от государства дотации на сумму 449 млн грн, из них последние два года дотации компанией получались только на содержание коров и молодняка крупного рогатого скота. Эта отрасль традиционно является дотационной и в странах Евросоюза. В 2019 году сумма полученных группой компаний дотаций составляла лишь 12 млн грн из распределенных государством между аграриями 4 млрд грн.

Группа компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах 22 регионов Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших налогоплательщиков Украины