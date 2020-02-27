подписаться на рассылку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 февраля 2020, четверг, 09:09 25
Общество 2020-02-27T09:10:09+02:00
Українські Новини
Аттестационная коллегия МОН лишила докторской степени брата Виктора Ющенко

Аттестационная коллегия МОН лишила докторской степени брата Виктора Ющенко

Елена Новикова
Виктор Ющенко, Министерство образования и науки Украины, Петр Ющенко, Степень доктора наук, Степень кандидата наук
Заседание Аттестационной коллегии МОН. Фото: пресс-служба МОН
Заседание Аттестационной коллегии МОН. Фото: пресс-служба МОН

26 февраля Аттестационная коллегия МОН отменила решения о присуждении степеней доктора и кандидата наук трем соискателям за плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности. Среди них брат экс-президента Виктора Ющенко, Петр Ющенко, которого ранее обвиняли в плагиате диссертации. Об это говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Сообщется, что Аттестационная коллегия Минобразования отменила решение о присуждении степени доктора наук Петру Ющенко за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям.

Также за несоответствие паспорта научной специальности отменили решение о присуждении степени кандидата наук Донник Татьяне Анатольевне, а решение о присуждении степени кандидата наук Деревянко Инне Владимировне отменили из-за плагитата.

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине ", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

В то же время, принято решение присудить 306 научных степеней доктора наук, 1079 - кандидата наук, 17 - доктора философии. Аттестационная коллегия также присвоила 194 ученых званий профессора, 568 - доцента, 38 - старшего исследователя. А на дополнительное рассмотрение направлено 2 докторские и 6 кандидатский диссертаций.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве образования и науки назвали основные нововведения для вузов.

Также Кабмин сменил в школах название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины".

Больше новостей о: Виктор Ющенко Министерство образования и науки Украины Петр Ющенко Степень доктора наук Степень кандидата наук

В Италии украинка заболела коронавирусом Covid-19, - СМИ
Доллар подскочил: официальный курс валют на четверг
Новости
Путин отрицает, что у него есть двойники 09:21
Украинский народ морально готов к хаосу переходного периода, - советник президента 09:20
Аттестационная коллегия МОН лишила докторской степени брата Виктора Ющенко 09:09
В США уволенный сотрудник пивоваренного завода застрелил пятерых и покончил с собой 08:49
Тигипко сватают в кресло Гончарука. Богдан отдал "деньги Зеленского" детям 08:45 Новости дня
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok