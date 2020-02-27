Аттестационная коллегия МОН лишила докторской степени брата Виктора Ющенко

26 февраля Аттестационная коллегия МОН отменила решения о присуждении степеней доктора и кандидата наук трем соискателям за плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности. Среди них брат экс-президента Виктора Ющенко, Петр Ющенко, которого ранее обвиняли в плагиате диссертации. Об это говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Сообщется, что Аттестационная коллегия Минобразования отменила решение о присуждении степени доктора наук Петру Ющенко за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям.

Также за несоответствие паспорта научной специальности отменили решение о присуждении степени кандидата наук Донник Татьяне Анатольевне, а решение о присуждении степени кандидата наук Деревянко Инне Владимировне отменили из-за плагитата.

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине ", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

В то же время, принято решение присудить 306 научных степеней доктора наук, 1079 - кандидата наук, 17 - доктора философии. Аттестационная коллегия также присвоила 194 ученых званий профессора, 568 - доцента, 38 - старшего исследователя. А на дополнительное рассмотрение направлено 2 докторские и 6 кандидатский диссертаций.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве образования и науки назвали основные нововведения для вузов.

Также Кабмин сменил в школах название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины".