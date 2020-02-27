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  • В США уволенный сотрудник пивоваренного завода застрелил пятерых и покончил с собой
27 февраля 2020, четверг, 08:49 45
Америка 2020-02-27T08:49:01+02:00
Українські Новини
В США уволенный сотрудник пивоваренного завода застрелил пятерых и покончил с собой

В США уволенный сотрудник пивоваренного завода застрелил пятерых и покончил с собой

Сергей Паламаренко
США, Стрельба, Убийство
Сотрудники полиции США и службы по чрезвычайным ситуациям работают на месте происшествия. Фото: Milwaukee Journal Sentinel
Сотрудники полиции США и службы по чрезвычайным ситуациям работают на месте происшествия. Фото: Milwaukee Journal Sentinel

Американец, работавший на пивоваренном завода Molson Coors в Милуоки, застрелил пять коллег. После этого он свел счеты с жизнью. Об этом сообщил портал abcnews.go.com со ссылкой на местную полицию. Стрельба произошла днем 26 февраля, полиция пошла на штурм здания.

"Это самый ужасный период для сотрудников предприятия. Очень тяжелый день для всего города", - сказал журналистам мэр Милуоки Том Барретт. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме принес соболезнования семьям погибших. Их тела не опознаны.

Как сообщил на пресс-конференции шеф полиции Милуоки Альфонсо Моралес, имена стрелявшего и его жертв будут названы позднее. Людей, получивших огнестрельные ранения на пивоваренном предприятии и выживших, нет. В настоящий момент следователи планируют опросить сотрудников компании, чтобы составить окончательную картину происшедшего на территории комплекса, насчитывающего около двадцати зданий.

Из-за масштабности произошедшего была временно приостановлена работа ближайших к месту ЧП зданий, включая завод американского производителя мотоциклов Harley-Davidson, а также нескольких начальных школ.

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