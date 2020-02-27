Овнов ждет удачный день, а Скорпионы потеряют контроль над происходящим — женский гороскоп на четверг

Для того, чтобы наладить отношения, избежать ссор и конфликтов, а также, чтобы каждый день был похож на праздник, астрологи советуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что ждет представительниц всех знаков зодиака в четверг, 27 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг звезды будут на стороне женщин-Овнов. В этот день максимально раскроются их организаторские способности и творческий потенциал. Звезды советуют выбирать одежду в деловом стиле. А посещение салона красоты принесет хорошие результаты.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У женщин-Тельцов будет удачный день для похода по магазинам или посещения стилиста. А вот любые косметические или косметологические процедуры звезды советуют перенести на другой день. На личном фронте у Тельцов также все будет хорошо. В четверг возможны знакомства с интересными людьми. Тельцы, которые не состоят в отношениях, могут встретить вторую половинку.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Перед тем, как приступать к планированию новых дел, звезды советуют женщинам-Близнецам подытожить последствия уже проделанной работы. Также не следует забывать про свой внешний вид. В четверг наиболее подходящим будет элегантный стиль. Но никаких кардинальных решений в смене стиля в принимать не следует.

Рак (21 июня – 22 июля)

Женщинам-Ракам звезды советуют устроить себе день отдыха, посетить SPA-салон или сходить на йогу. На личном фронте никаких особых изменений не произойдет.

Лев (23 июля – 22 августа)

У женщин-Львов в четверг будет удачный день для реализации творческих идей. Зведы советуют не упускать этот шанс, ведь не исключено, что одна из идей может принести неплохой доход в будущем. Для того, чтобы соответствовать энергетике этого дня, следует выбрать яркую, но не кричащую одежду

Дева (23 августа – 22 сентября)

В четверг звезды советуют женщинам-Девам не взваливать все проблемы на свои рупкие плечи, а попросить кого-то из близких о помощи. Косметические или косметологические процедуры в этот день не принесут желаемого результата.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Женщины-Весы вероятно встретят человека, который неожиданно поможет решить старую проблему. От аксессуаров следует отказаться в четверг, а в одежде выбрать городской стиль. Весам, которые состоят в отношениях, этот день лучше провести вдали от своей второй половинки, чтобы избежать конфликта.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день у женщин-Скорпионов все выйдет из-под контроля. Звезды уверяют, что ничего с этим сделать нельзя будет, потому Скорпионам следует просто расслабиться и наблюдать за этим со стороны. А вот для уходовых процедур будет благоприятный день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Женщин-Стрельцов ждет удачный день в сфере финансов, здоровья, а также в любовной сфере. А вот на работе будут мелкие неприятности. Но звезды уверяют, что Стрельцы со всем смогут справиться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Женщины-Козероги проведут день в делах, связаных с работой. Отдохнуть удастся только вечером. Потому звезды советуют выбрать максимально комфортную одежду и обувь. Посещение массажиста или косметолога помогут справиться с напряжением.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В четверг звезды советуют женщинам-Водолеям следить за своими словами, чтобы не обидеть кого-то из близких. Любые уходовые процедуры принесут положительный результат.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для того, чтобы добиться в этот день максимального успеха, женщинам-Рыбам звезды советуют прислушиваться к своей интуиции. Рыбам, которые не состоят в отношениях, в четверг звезды советуют устроить небольшую прогулку. Есть шанс встретить вторую половинку.

Ранее Українські Новини сообщали о том, на что астрологи советуют обратить внимание всем знакам зодиака в сфере здоровья.

Также 27 января отмечают Международный день полярного медведя, а также День неординарных решений.