подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Овнов ждет удачный день, а Скорпионы потеряют контроль над происходящим — женский гороскоп на четверг
27 февраля 2020, четверг, 06:28 83 Инфографика
Lifestyle 2020-02-27T06:28:02+02:00
Українські Новини
Овнов ждет удачный день, а Скорпионы потеряют контроль над происходящим — женский гороскоп на четверг

Овнов ждет удачный день, а Скорпионы потеряют контроль над происходящим — женский гороскоп на четверг

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Женский гороскоп
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Для того, чтобы наладить отношения, избежать ссор и конфликтов, а также, чтобы каждый день был похож на праздник, астрологи советуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что ждет представительниц всех знаков зодиака в четверг, 27 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг звезды будут на стороне женщин-Овнов. В этот день максимально раскроются их организаторские способности и творческий потенциал. Звезды советуют выбирать одежду в деловом стиле. А посещение салона красоты принесет хорошие результаты.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У женщин-Тельцов будет удачный день для похода по магазинам или посещения стилиста. А вот любые косметические или косметологические процедуры звезды советуют перенести на другой день. На личном фронте у Тельцов также все будет хорошо. В четверг возможны знакомства с интересными людьми. Тельцы, которые не состоят в отношениях, могут встретить вторую половинку.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Перед тем, как приступать к планированию новых дел, звезды советуют женщинам-Близнецам подытожить последствия уже проделанной работы. Также не следует забывать про свой внешний вид. В четверг наиболее подходящим будет элегантный стиль. Но никаких кардинальных решений в смене стиля в принимать не следует. 

Рак (21 июня – 22 июля)

Женщинам-Ракам звезды советуют устроить себе день отдыха, посетить SPA-салон или сходить на йогу. На личном фронте никаких особых изменений не произойдет. 

Лев (23 июля – 22 августа)

У женщин-Львов в четверг будет удачный день для реализации творческих идей. Зведы советуют не упускать этот шанс, ведь не исключено, что одна из идей может принести неплохой доход в будущем. Для того, чтобы соответствовать энергетике этого дня, следует выбрать яркую, но не кричащую одежду

Дева (23 августа – 22 сентября)

В четверг звезды советуют женщинам-Девам не взваливать все проблемы на свои рупкие плечи, а попросить кого-то из близких о помощи. Косметические или косметологические процедуры в этот день не принесут желаемого результата.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Женщины-Весы вероятно встретят человека, который неожиданно поможет решить старую проблему. От аксессуаров следует отказаться в четверг, а в одежде выбрать городской стиль. Весам, которые состоят в отношениях, этот день лучше провести вдали от своей второй половинки, чтобы избежать конфликта. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день у женщин-Скорпионов все выйдет из-под контроля. Звезды уверяют, что ничего с этим сделать нельзя будет, потому Скорпионам следует просто расслабиться и наблюдать за этим со стороны. А вот для уходовых процедур будет благоприятный день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Женщин-Стрельцов ждет удачный день в сфере финансов, здоровья, а также в любовной сфере. А вот на работе будут мелкие неприятности. Но звезды уверяют, что Стрельцы со всем смогут справиться. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Женщины-Козероги проведут день в делах, связаных с работой. Отдохнуть удастся только вечером. Потому звезды советуют выбрать максимально комфортную одежду и обувь. Посещение массажиста или косметолога помогут справиться с напряжением. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

В четверг звезды советуют женщинам-Водолеям следить за своими словами, чтобы не обидеть кого-то из близких. Любые уходовые процедуры принесут положительный результат.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для того, чтобы добиться в этот день максимального успеха, женщинам-Рыбам звезды советуют прислушиваться к своей интуиции. Рыбам, которые не состоят в отношениях, в четверг звезды советуют устроить небольшую прогулку. Есть шанс встретить вторую половинку.

Ранее Українські Новини сообщали о том, на что астрологи советуют обратить внимание всем знакам зодиака в сфере здоровья.

Также 27 января отмечают Международный день полярного медведя, а также День неординарных решений. 

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Женский гороскоп

Тельцам следует уделить внимание шее, а у Козерого...
У Близнецов будет удачный день, а Рыбам не следует...
Тельцам следует избегать стрессов, а у Водолеев мо...
Львы окажутся в центре внимания, а у Рыб удачный д...
ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%
Новости
Доллар в подскочил: офоициальный курс валют на четверг 05:55
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
С декларациями прокуроров теперь может ознакомиться каждый украинец 23:53
В Киеве мужчину при попытке починить фуру насмерть придавило кабиной 23:29
В Сумской и Донецкой областях двум пропагандисткам "русского мира" сообщили о подозрении 23:05
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok