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  • Международный день полярного медведя и именины Михаила: что еще отмечают 27 февраля
26 февраля 2020, среда, 21:36 5
Lifestyle 2020-02-26T21:43:12+02:00
Українські Новини
Международный день полярного медведя и именины Михаила: что еще отмечают 27 февраля

Международный день полярного медведя и именины Михаила: что еще отмечают 27 февраля

Ярина Вацяк
Прогноз погоды, Курс валют, Белый медведь, Праздник, именины, какой сегодня праздник, 27 февраля, какой сегодня день
Белый медведь. Фото: pixabay.com
Белый медведь. Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 февраля, Международный день полярного медведя, а также Всемирный день неправительственных организаций.

Кроме того, 27 февраля ночь Рагаиб у мусульман.

Также в этот день проходит Бернский карнавал.

Также 27 февраля Доминиканская Республика отмечает День Независимости.

Сегодня также День осведомленности о аносмии

В США отмечают Национальный день клубники, Национальный день чили и День мексиканского кофейного ликера "Калуа".

Неофициально можно отметить День неординарных решений, День размышлений над тем, стоит ли заводить любовника, День кривого зеркала, День поиска нового способа прибыли, День взятия на себя ответственности.

По православному календарю, 27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла.

В народе считали, что в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

Именины отмечают:

  • Кирилл
  • Михаил
  • Федор
  • Овксентий
  • Юрий
  • Авраам
  • Егор
  • Георгий
  • Филимон
  • Исаак

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 27 февраля, в Украине днем +4...+15 градусов, ночью +3...+7 градус. Почти по всей территории Украины небольшой дождь. Без осадков будет только на севере. Ветер 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 27 февраля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 27 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара понизил 11,83 коп. и составляет 24,6490 UAH/USD. Курс гривны к евро на 27 февраля установлен на уровне 26,8021.

Люди, рожденные в этот день под знаком Рыбы. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня не только для Рыб, но и для всех знаков зодиака.

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