Дело "Роттердам+" стало для НАБУ и САП балластом и они его затягивают, чтобы сохранить лицо. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.

"Скорее всего в САП понимают, что дело "Роттердам+" уже стало балластом и только создает и усиливает и так негативный имидж антикоррупционных органов. Поэтому идет поиск благородного и чистого выхода из ситуации. НАБУ и САП сами попали в яму, которую копали то ли для Вовка с НКРЭКУ, то ли для работников ДТЭК. Теперь в НАБУ и САП придется искать объяснения на какие такие "расследования" были потрачены средства налогоплательщиков, поскольку результата расследования против "Роттердама+" нет", – написал Корольчук.

По мнению эксперта, правоохранители намеренно затягивают расследование, ведь нет доказательств насчет состава преступления, и в суде это дело развалится.

"Материалы дела уже сейчас показывают, что даже для применения мер в отношении эксчленов НКРЭКУ или ДТЭК не было достаточных правовых оснований. Состав преступления не доказан, а доказательная база – построена на мифах и предположениях", – считает Корольчук.

Он также напомнил, что председатель НАБУ Артем Сытник признал соответствие методики расчета стоимости угля по формуле "Роттердам+" международным рыночным условиям, а также сходство этой формулы с недавно введенной правительством формулой для расчета цены на газ "Амстердам+". Что, по мнению Корольчука, должно было поставить окончательную точку в этом деле, с которым пытались раскрутить большую коррупционную историю.

"Попытка раскрутить из "Роттердам+" большую и скандальную коррупционную историю завершилась фиаско. И похоже, что в САП просто еще этого не поняли, а потому и дальше крутят пластинку со старой мелодией", – подытожил Корольчук.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ( "Амстердам+") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.