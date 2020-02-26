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26 февраля 2020, среда, 17:13 476
Экономика 2020-02-26T17:13:39+02:00
Українські Новини
В Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб, – СМИ

В Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб, – СМИ

Сергей Паламаренко
Игорь Щуров, ДТЭК Нефтегаз, Ukrainian Energy Forum, Технологический нефтегазовый хаб
Игорь Щуров. Фото из открытых источников
Игорь Щуров. Фото из открытых источников

Генеральный директор компании "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров во время конференции Ukrainian Energy Forum заявил, что в Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб, который на системной основе сможет привлекать инновации, передовые технологии, международные стартапы и экспертов мирового нефтегазового рынка.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

"Сегодня вся нефтегазовая отрасль Украины остро нуждается в современных технологиях. Нам нужна качественная основа для подготовки к технологическим прорывам как в доразведке и интенсификации действующих месторождений, так и в привлечении новейших технологий для трудноизвлекаемых запасов и разработки морского шельфа, которых в Украине в принципе нет. Именно с этой целью "ДТЭК Нефтегаз" приступил к реализации масштабного национального проекта - созданию Технологического нефтегазового хаба, который сформирует новые тенденции развития отрасли", - сказал Щуров.

По его словам, цель хаба - создать эффективный инструмент для привлечения в Украину новых технологий и площадку, где будут решаться сложные кейсы газодобывающих компаний для увеличения добычи природного газа.

Равноправными участниками Технологического хаба станут добывающие и сервисные компании, научные локальные и международные институции, стартапы. Как отметил спикер, стратегическими партнерами в этом вопросе инициаторы проекта видят правительство и образовательный сектор.

"Именно это станет движущей конкурентоспособной силой для страны и обеспечит достижение энергетической независимости Украины", - добавил Щуров.

Как ранее сообщали СМИ, "ДТЭК Нефтегаз" инвестирует более 10 млрд гривен в украинскую газодобычу. В частности, компания намерена продолжать реализацию программы бурения глубоких скважин.

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