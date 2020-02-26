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  • Председатель Полтавской ОГА назвал главной задачей на посту преодоление коррупции
26 февраля 2020, среда, 15:05 627 Видео
Политика 2020-02-26T15:15:15+02:00
Українські Новини
Председатель Полтавской ОГА назвал главной задачей на посту преодоление коррупции

Председатель Полтавской ОГА назвал главной задачей на посту преодоление коррупции

Павел Твердохлиб
Олег Синегубов, Полтавская ОГА, Коррупция, Взятки, Новые Санжары
Олег Синегубов Фото: Полтавская ОГА
Олег Синегубов Фото: Полтавская ОГА

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов считает главной задачей на посту - преодоление коррупции. Об этом Синегубов сообщил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней на посту.

"Уже с первых дней в должности ко мне пытались подойти со взятками. Все получили заявление в правоохранительные органы. Коррупционные потоки наверху Полтавской ОГА отрублены. Ни я, ни мои заместители взяток не берем, - заверил Олег Синегубов. - Моя линия на нулевую толерантность к коррупции имеет полную поддержку Президента, премьера и председателя Верховной Рады. Надеюсь, что все правоохранители области услышат и сделают правильные выводы. Если нет, то кадровые выводы будут сделаны по ним".

По словам председателя Полтавской ОГА, коррупция имеет не только экономический характер. Ее политический характер ярко прослеживалась во время провокаций в Новых Санжарах.

"За протестантами стоят определенные бизнес и политические группировки. Они боятся потерять прибыль, которую раньше постоянно получали от коррупционных схем. И стремятся дестабилизировать ситуацию, но мы не допустим этого сделать", - сообщил Олег Синегубов.

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