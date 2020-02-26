Прокуратура начала расследование возможного самоубийства криворожского бизнесмена Вульфа в Киеве

Прокуратура начала расследование возможного самоубийства бизнесмена из Кривого Рога Леонида Вульфа 25 февраля в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что расследование будет проводить Печерское управление полиции по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

По предварительной информации, тело погибшего с огнестрельными ранениями было найдено в квартире, его обнаружили родственники.

Двери квартиры были заперты изнутри.

По вещественным доказательствам назначены экспертизы, также назначена судебно-медицинская экспертиза тела для установления причины смерти.

Максимец заявила, что версия самоубийства является приоритетной, также отрабатываются другие версии, которые она не вправе оглашать.

Как сообщали Українськi Новини, полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел в селе Чайки Киевской области.