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26 февраля 2020, среда, 13:27 321
Силовые структуры 2020-02-26T15:02:20+02:00
Українські Новини
В Киеве найден застреленным криворожский бизнесмен Вульф: расследуют самоубийство

В Киеве найден застреленным криворожский бизнесмен Вульф: расследуют самоубийство

Елизавета Кесельман
Прокуратура, Сергей Старицкий, Убийство бизнесмена, Леонид Вульф
Леонид Вульф.Скриншот: YouTube
Леонид Вульф.Скриншот: YouTube

Прокуратура начала расследование возможного самоубийства бизнесмена из Кривого Рога Леонида Вульфа 25 февраля в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что расследование будет проводить Печерское управление полиции по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

По предварительной информации, тело погибшего с огнестрельными ранениями было найдено в квартире, его обнаружили родственники.

Двери квартиры были заперты изнутри.

По вещественным доказательствам назначены экспертизы, также назначена судебно-медицинская экспертиза тела для установления причины смерти.

Максимец заявила, что версия самоубийства является приоритетной, также отрабатываются другие версии, которые она не вправе оглашать.

Как сообщали Українськi Новини, полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел в селе Чайки Киевской области.

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