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26 февраля 2020, среда, 08:11 75
Верховная Рада и партии 2020-02-26T10:43:13+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует отменить закон о люстрации для выполнения решения ЕСПЧ

Платформа Бойко требует отменить закон о люстрации для выполнения решения ЕСПЧ

Павел Твердохлиб
Бойко Юрий, заявление партии, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, ЕСПЧ, Люстрация
Оппозиционная платформа - За життя Фото: Украинское фото
Оппозиционная платформа - За життя Фото: Украинское фото

"Решение ЕСПЧ по делу о люстрации – приговор курсу на ущемление прав человека в Украине." Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы – За життя, размещенном на официальном портале политической силы.

"Европейский суд по правам человека поставил точку в разбирательстве о соответствии демократическим нормам принятого режимом Порошенко "закона о люстрации". Европейский суд признал, что права граждан Украины, уволенных со службы в порядке люстрации, были грубо нарушены. Это стало первым крупным международным поражением сил, которые насадили в Украине режим тотальных репрессий и издевательств над людьми. Добиться полного восстановления всех конституционных прав граждан, вернуть стране мир и демократию - это главные цели, которые должны сегодня объединить всё украинское общество.", - отмечается в документе.

В партии подчеркивают, что за прошедшие годы в Украине была создана репрессивная система по расправе над неугодными, преследованию несогласных, унижению и ограблению беззащитных. Одним из её первых элементов стал принятый в сентябре 2014 года "закон о люстрации", из-за которого тысячи профессионалов были уволены или выдавлены с государственной службы. Затем принимались законы о "декоммунизации", решения об ограничении социальных льгот и выплат, вводились языковые квоты и ограничения на право говорить, слушать и учиться на родном языке. Украинская демократия деградировала, а конституционные права граждан массово попирались.

"Плоды этой антидемократической и дискриминационной политики мы пожинаем до сих пор. Украинское общество остается расколотым, в стране шестой год тлеет вооруженный конфликт, система социальной защиты разрушается, а экономика балансирует на грани очередной депрессии. Во власти не хватает ответственных и адекватных управленцев, способных вывести страну из кризиса. А вместо решений, направленных на восстановление мира, единства и демократии, уже новая власть пытается ограничить свободу слова и ведет наступление на социальные, культурные и трудовые права граждан.

Оппозиционная платформа - За життя требует от украинской власти отказаться от курса на сворачивание демократии и унижение людей. Все конституционные права граждан, нарушенные за прошедшие годы, должны быть восстановлены!", - подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

В документе отмечается, что партия обращается ко всем парламентским фракциям и группам немедленно отреагировать на решения Европейского суда по правам человека. Закон о люстрации в редакции 2014 года должен быть отменен. В срочном порядке должны быть внесены изменения в законодательство Украины по обеспечению культурных и языковых прав граждан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Решения Конституционного Суда по восстановлению социальных льгот и выплат чернобыльцам и другим категориям граждан Украины должны быть выполнены незамедлительно!

"Оппозиционная платформа - За життя внесла в Верховную Раду все проекты необходимых решений. Мы будем добиваться, чтобы они были внесены в повестку дня и рассмотрены парламентом. Во власть должны вернуться компетентные управленцы, права граждан должны быть восстановлены, а в Украину должны вернуться мир и демократия!", - резюмируется в тексте заявления партии ОПЗЖ.

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