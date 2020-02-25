НСЖУ выразил свою поддержку коллегам из Всекитайской ассоциации журналистов

Национальный союз журналистов Украины выразил свою поддержку коллегам из Всекитайской ассоциации журналистов. Соответствующее письмо было направлено 17 февраля 2020, говорится в сообщении на сайте НСЖУ. В нем, руководство Национального союза журналистов Украины задекларировал поддержку китайским коллегам.

"Мы сообщили о том, не отказываемся от ранее налаженного сотрудничества и будем рады ее продолжать. Также, заявили, что готовы способствовать распространению актуальной, правдивой информации по развитию эпидемии из первоисточников", - говорится в сообщении НСЖУ.

В свою очередь, Всекитайская ассоциация журналистов ответила НСЖУ, что китайский народ делает все возможное для борьбы с коронавируса Covid-19. Власти Китая, в сложившейся ситуации действует с максимальной ответственностью перед своим народом и международным сообществом, принимают максимально возможные меры для предотвращения и исследованию болезни.

Национальный союз журналистов Украины призвал украинские СМИ тщательно подходить к получению и проверке фактов об эпидемии и стараться избегать распространения ложной информации.