подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 февраля 2020, вторник, 10:22 6
Экономика 2020-02-25T10:23:07+02:00
Українські Новини
В 2019 доля экспортных продаж АО "Фармак" составила 22,6%

В 2019 доля экспортных продаж АО "Фармак" составила 22,6%

Александр Дмитриенко

В 2019 году доля экспортных продаж  крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) в 28 стран мира составила 22,6%.

Об этом в интервью изданию "Рейтинг" сказал исполнительный директор компании Владимир Костюк, передают Українські Новини.

"Украинские лекарства пользуются спросом за рубежом. Отечественные производители - активные экспортеры в страны постсоветского пространства, ЕС и другие страны мира. К примеру, в 2019 году экспорт продукции "Фармак" в 28 стран мира составил 22,6% от общего объема продаж компании", - сказал он.

По словам Костюка, к сожалению, в стратегии экспорта страны фармацевтическая продукция не включена в перспективные секторы экономики для развития экспорта в соответствии с Экспортной стратегии Украины.

При этом помощь государства по развитию экспорта лекарственных средств также могла бы внести значительный вклад в развитие отечественного производства и наукоемкой промышленности в целом.

"С 2010 года "Фармак" - неизменный лидер рынка фармацевтической отрасли в Украине. По результатам 2019 года, доля компании составляет около 6%,  что фактически соответствует доле рынка компании и в 2018 году. В 2019 году "Фармак" внедрил в производство 20 новых продуктов. Основным направлением остается производство противопростудных, эндокринологических, гастроэнтерологических, кардиологических и неврологических препаратов. Сейчас в разработке примерно 110 лекарственных средств, и это сложнокомпонентные современные лекарственные препараты, необходимые миллионам жителей как в нашей стране, так и за ее пределами", - отметил Костюк.

По его словам, за период с 1995 по 2019 годы "Фармак" успешно реализовал на своих производственных площадках значительное количество проектов капитальных инвестиций, которые существенно увеличили производственную мощность предприятия.

Общий бюджет инвестиций составил примерно 280 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
Украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess
ГБР сообщило экс-депутату Рады Чорновол о подозрении
Новости
Олимпийские игры в Токио не будут переносить из-за коронавируса 10:24
В 2019 доля экспортных продаж АО "Фармак" составила 22,6% 10:22
Татьяна Черновол. Фото: kievpravda.com
ГБР сообщило экс-депутату Рады Чорновол о подозрении 10:15
Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети, - генеральный секретарь Евроассоциации E.DSO Роберто Зангранди 10:11
НБУ ввел в обращение новую банкноту 10:05
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
больше новостей
НБУ ввел в обращение новую банкноту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok