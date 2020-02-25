В 2019 доля экспортных продаж АО "Фармак" составила 22,6%

В 2019 году доля экспортных продаж крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) в 28 стран мира составила 22,6%.

Об этом в интервью изданию "Рейтинг" сказал исполнительный директор компании Владимир Костюк, передают Українські Новини.

"Украинские лекарства пользуются спросом за рубежом. Отечественные производители - активные экспортеры в страны постсоветского пространства, ЕС и другие страны мира. К примеру, в 2019 году экспорт продукции "Фармак" в 28 стран мира составил 22,6% от общего объема продаж компании", - сказал он.

По словам Костюка, к сожалению, в стратегии экспорта страны фармацевтическая продукция не включена в перспективные секторы экономики для развития экспорта в соответствии с Экспортной стратегии Украины.

При этом помощь государства по развитию экспорта лекарственных средств также могла бы внести значительный вклад в развитие отечественного производства и наукоемкой промышленности в целом.

"С 2010 года "Фармак" - неизменный лидер рынка фармацевтической отрасли в Украине. По результатам 2019 года, доля компании составляет около 6%, что фактически соответствует доле рынка компании и в 2018 году. В 2019 году "Фармак" внедрил в производство 20 новых продуктов. Основным направлением остается производство противопростудных, эндокринологических, гастроэнтерологических, кардиологических и неврологических препаратов. Сейчас в разработке примерно 110 лекарственных средств, и это сложнокомпонентные современные лекарственные препараты, необходимые миллионам жителей как в нашей стране, так и за ее пределами", - отметил Костюк.

По его словам, за период с 1995 по 2019 годы "Фармак" успешно реализовал на своих производственных площадках значительное количество проектов капитальных инвестиций, которые существенно увеличили производственную мощность предприятия.

Общий бюджет инвестиций составил примерно 280 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.