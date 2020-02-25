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  • Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети, - генеральный секретарь Евроассоциации E.DSO Роберто Зангранди
25 февраля 2020, вторник, 10:11 634
Экономика 2020-02-25T10:11:01+02:00
Українські Новини
Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети, - генеральный секретарь Евроассоц

Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети, - генеральный секретарь Евроассоциации E.DSO Роберто Зангранди

Ирина Дорофейчук
Роберто Зангранди, E.DSO, Smart Grid, Энергопотребление, Электроэнергия
Генсек Европейской ассоциации E.DSO Роберто Зангранди Фото: Youtube
Генсек Европейской ассоциации E.DSO Роберто Зангранди Фото: Youtube

Модернизация энергосетей и усовершенствование систем учета электроэнергии - это то, чем сейчас занят весь мир. Промышленный рост, рост энергопотребления домохозяйствами и борьба за сокращение вредных выбросов  в атмосферу делает переход рынка к Smart Grid ключевым условиям для выживания. Любое действие в построении так называемых умных сетей, требует огромных средств. Но бездействие потребует их в разы больше. Об этом пишет "Новое Время" в интервью с генеральным секретарем Евроассоциаци E.DSO Роберто Зангранди.

В интервью НВ Роберто Зангранди утверждает, что "умная" сеть (Smart Grid) позволяет потребителям получать контролируемый доступ к электросетям, компенсировать затраты на электроэнергию, и даже зарабатывать на ее производстве.

Кроме выгод для обычного пользователя, умные сети будут полезны и для бизнеса: "Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети.  Многие компании предлагают для бизнеса и, скажем, специализированных клиентских баз именно эти услуги: сглаживание пикового потребления, рационализацию электроэнергии, избежание потерь и неэффективности. В конечном счете это приводит к снижению расходов бизнеса на 10%-12%", - уверяет Зангранди.

Говоря о роли государства в процессе создания умных сетей генсек Евроассоциации E.DSO подчеркивает: "Нужно поощрять те компании, которые достаточно смело инвестируют в технологии и хотят экспериментировать с ними".

В ЕС существуют программы поддержки операторов систем распределения, которые создают на базе своих активов умные сети. Например, программа "Горизонт 2020". Это рамочная программа, которая через финансирование поощряет эксперименты с новыми технологиями в электроэнергетической системе.

Напомним,  Smart Grid (умная сеть) - набор технологий, превращающих энергетическую инфраструктуру старого типа в современную цифровую систему. Только на основе умных сетей возможно развитие современной энергетики. Это - модернизированные сети с использованием последних IТ-решений. В сети интегрированы коммуникационные технологии, а также технологии для сбора информации о производстве, передаче и потреблении электроэнергии, эффективного контроля и управления сетью.

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