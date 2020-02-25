Умер последний маршал Советского Союза

В России скончался маршал СССР Дмитрий Язов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Как отмечается, Язов умер в Москве на 96-м году жизни после долгой и тяжелой болезни.

Дмитрий Язов был последним военным, кому присвоили звание маршала Советского Союза. Был министром обороны СССР с мая 1987 по август 1991 года. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

28 апреля 1990 года Михаил Горбачев присвоил военачальнику звание маршала СССР.

Консерватор Язов был непопулярен в кругах сторонников перестройки. В 1991 году примкнул к готовящемуся ГКЧП и с первого дня вошёл в его состав. В Москву по его приказу были введены танки и тяжёлая военная техника.