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24 февраля 2020, понедельник, 20:16 133
Америка 2020-02-24T20:18:25+02:00
Українські Новини
Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

Валерия Драгомирова
Нью-Йорк, Виновен, сексуальное насилие, Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн. Фото: EastNews
Харви Вайнштейн. Фото: EastNews

Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший американский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. Об этом сообщает "BBC Россия".

Вайнштейна признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.

Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном насилии.


Вайнштейну все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.

Во время суда Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к его бывшей ассистентке Мими Хэйли и изнасиловании Джессики Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.

Как сообщали Українські Новини, в августе вышел документальный фильм "Вайнштейн" о взлете и стремительном падении карьеры Харви Вайнштейна.

Ранее по делу о сексуальных преступлениях Вайнштейна начали расследовать 3 новых эпизода.

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