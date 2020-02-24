Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший американский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. Об этом сообщает "BBC Россия".

Вайнштейна признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.

Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном насилии.



Вайнштейну все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.



Во время суда Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к его бывшей ассистентке Мими Хэйли и изнасиловании Джессики Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.



Как сообщали Українські Новини, в августе вышел документальный фильм "Вайнштейн" о взлете и стремительном падении карьеры Харви Вайнштейна.



Ранее по делу о сексуальных преступлениях Вайнштейна начали расследовать 3 новых эпизода.



