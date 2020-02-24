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24 февраля 2020, понедельник, 18:20 566
Экономика 2020-02-24T18:20:58+02:00
Українські Новини
Скандал в Одесской области: чиновники отказываются платить за утепление школ

Скандал в Одесской области: чиновники отказываются платить за утепление школ

Татьяна Зотова
Савранская РГА, Утепление школ, Энергомодернизация
Утепление зданий (иллюстрация). Фото из открытых источников
Утепление зданий (иллюстрация). Фото из открытых источников

Руководство Савранской районной государственной администрации (Одесская область) в одностороннем порядке отказалось оплатить энергосервисной компании работы по утеплению школ.

Об этом сообщил веб-сайт 048.ua.

Это первый в Украине случай, когда местная администрация принимает подобное решение.

По информации сайта 048.ua, инвесторы собираются обжаловать действия районной власти, "поскольку Савранская РГА нарушает законы Украины и ставит под угрозу саму идею энергосервисных договоров (ЭСКО) – энергомодернизацию за счет частных компаний с последующей оплатой их работы за счет сэкономленных на отоплении средств".

Савранский район стал первым в Украине, где был подписан энергосервисный договор. Это произошло в 2016 году.

В период с 2016 по 2019 год энергосервисная компания модернизировала 3 школы в Савранском районе, в частности, заменила окна, утеплила здания, установила счетчики. В результате потребление тепла в школах снизилось в среднем на 50%, что в свою очередь позволило сэкономить средства местного бюджета. Не модернизированными в Савранском районе остались еще 11 школ.

Факт отказа чиновников платить инвесторам из сэкономленных на отоплении средств произошел на фоне заявления премьер-министра Алексея Гончарука о том, что термомодернизация домов станет приоритетом на 2020 год.

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