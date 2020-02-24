Скандал в Одесской области: чиновники отказываются платить за утепление школ

Руководство Савранской районной государственной администрации (Одесская область) в одностороннем порядке отказалось оплатить энергосервисной компании работы по утеплению школ.

Об этом сообщил веб-сайт 048.ua.

Это первый в Украине случай, когда местная администрация принимает подобное решение.

По информации сайта 048.ua, инвесторы собираются обжаловать действия районной власти, "поскольку Савранская РГА нарушает законы Украины и ставит под угрозу саму идею энергосервисных договоров (ЭСКО) – энергомодернизацию за счет частных компаний с последующей оплатой их работы за счет сэкономленных на отоплении средств".

Савранский район стал первым в Украине, где был подписан энергосервисный договор. Это произошло в 2016 году.

В период с 2016 по 2019 год энергосервисная компания модернизировала 3 школы в Савранском районе, в частности, заменила окна, утеплила здания, установила счетчики. В результате потребление тепла в школах снизилось в среднем на 50%, что в свою очередь позволило сэкономить средства местного бюджета. Не модернизированными в Савранском районе остались еще 11 школ.

Факт отказа чиновников платить инвесторам из сэкономленных на отоплении средств произошел на фоне заявления премьер-министра Алексея Гончарука о том, что термомодернизация домов станет приоритетом на 2020 год.