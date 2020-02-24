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24 февраля 2020, понедельник, 17:55 643
Общество 2020-02-24T17:58:02+02:00
Українські Новини
"Власть денег" назвала 25 самых успешных брендов Украины

"Власть денег" назвала 25 самых успешных брендов Украины

Валерия Драгомирова

Издание "Власть денег" опубликовало рейтинг 25 самых успешных брендов Украины, в который вошли компании из разных отраслей экономики.

В частности, в рейтинге присутствуют: сеть супермаркетов АТБ, горно-металлургическая группа "Метинвест", фармацевтическая компания "Дарница", пиво "Львівське", минеральная вода "Моршинская".

"Это бренды украинских компаний, сумевших войти в число лидеров в своих отраслях и обрести известность по всей Украине. Каждой из них удалось по-своему найти ключик к потребителю - оригинальностью своей продукции, отменно высоким качеством, демократичной ценовой политикой, нестандартными маркетинговыми ходами – и благодаря этому их бренды сейчас у всех на устах", - объясняет редакция.

Среди фигурантов рейтинга есть компании, которые в минувшем году проведи ребрендинг. Так, новым логотипом "Дарницы" стала буква "d", стилизованная под микроскоп.

"Это отображение наших стремлений, вектора развития. В прошлом году мы начали масштабную трансформацию и определили для себя несколько стратегических направлений: диджитализация, лидерство в сложных генериках и создание международного бренда", - прокомментировал генеральный директор "Дарницы" Андрей Обризан.

Как сообщалось, издание "Корреспондент" в ноябре 2019 года признало "Дарницу" самым дорогим фармацевтическим брендом Украины, оценив его в $172,2 млн.
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