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24 февраля 2020, понедельник, 16:59 29
Судебная власть 2020-02-24T16:59:11+02:00
Українські Новини
Бывшего прокурора ДНР подозревают в связи с террористами

Бывшего прокурора ДНР подозревают в связи с террористами

Таня Войтюк
Терроризм, ДНР, Прокурор, Донецкая область, Террористы
Арест. Фото: freepik
Арест. Фото: freepik

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему прокурору самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" в сотрудничестве с террористами Никольского Володарского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українські Новини.

Согласно ему, экс-прокурору было сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации и содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.

Во время досудебного расследования было установлено, что в период с ноября 2014 года по сентябрь 2016 года он, изменив присяге работника органов прокуратуры Украины, перешел на сторону и сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями оккупационных властей на временно оккупированной территории Донецкой области.

Экс-прокурор занимал должности так называемого "прокурора отдела поддержания государственного обвинения Генеральной прокуратуры ДНР", "старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законов в сфере государственной безопасности главной военной прокуратуры ДНР" и "старшего помощника прокурора прокуратуры Донецка ДНР".

Занимая эти должности, он возбуждал уголовные дела, проводил следственные действия с задержанием и осуществлением арестов лиц, организовывал незаконные проверки на предприятиях, в учреждениях и организация, давал преступные указания на вызов и допрос лиц, совершал другие противоправные действия на временно оккупированных территориях Донецкой области.

В сообщении также отмечается, что досудебное расследование по данному делу продолжается.

Как сообщали Українські Новини, СБУ заочно сообщила россиянину о подозрении в создании террористической организации.

Тем временем в ООН дали России год на подготовку ответа о финансировании терроризма в Украине.

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