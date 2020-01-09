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09 января 2020, четверг, 18:44 28
Судебная власть 2020-01-09T19:02:46+02:00
Українські Новини
СБУ заочно сообщила россиянину о подозрении в создании террористической организации

СБУ заочно сообщила россиянину о подозрении в создании террористической организации

Анна Рудык
Терроризм, создание террористической группировки

Службы безопасности Украины заочно сообщила о подозрении гражданину России Сергею Жуку в создании террористической организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства объявила о подозрении гражданину РФ Сергею Жуку, который по заданию российских спецслужб создал ряд провокационных интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в нашем государстве", - сказано в нем.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальних сообществ, в частности "Украинские национал-патриоты", "Верховная Рада 9-го созыва", "Правда об АТО и про майдан".

На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы.

Специалисты собрали доказательную базу и подтвердили причастность спецслужб РФ к использованию этих ресурсов как механизма гибридной агрессии против Украины.

После обращения СБУ к администрациям нескольких соцсетей функционирование антиукраинских ресурсов было прекращено.

На данный момент гражданину России заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия для установления местонахождения Жука и объявления его в розыск.

Как сообщали Українськi Новини, в ООН дали России год на подготовку ответа о финансировании терроризма в Украине.

Ранее Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма.

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