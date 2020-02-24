Кива отредактировал пост о 23 февраля 5-летней давности. Соцсети высмеяли нардепа за "принципиальность"

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива в социальной сети Facebook поздравил украинских мужчин с 23 февраля и опубликовал изображение с надписью "День Красной армии".

Нардеп, в частности, написал: "Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией! С праздником нас мужчины!".

При этом отношение Кивы к празднованию 23 февраля кардинальным образом изменилось за последние годы. Пользователи соцсети обратили внимание: нардеп отредактировал свой пост 5-летней давности, в котором просил не поздравлять его с этой датой.

"Похоже у нас появился новый чемпион по переобуванию в воздухе. И это наш знаменитый Илья Кива. Который умудрился отредактировать свою публикацию аж... за 2015 год... Просто пример "Принципиальности" и "Последовательности". Ну а если говорить серьезно, то все это выглядит просто жалко", - написал Михаил Шнайдер.

В комментариях пользователи высмеяли нардепа за скорость реакции, "политическую дальновидность" и "партийную дисциплину".

Другие пользователи обвинили Киву в политической проституции и предложили ему начать отмечать 8 марта, к которому он имеет такое же отношение, как и к Советской армии.