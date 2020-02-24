Жесткие требования НБУ сдерживают рост кредитования экономики, - банкиры

Банкиры отмечают, что жесткие требования Национального банка сдерживают рост кредитования экономики.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?" в пресс-центре "Українських Новин".

Первый заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева, сообщила, что у банков на данный момент есть два направления, которые развиваются – это инвестирование в ОВГЗ и товарное кредитование.

"Направление средств в ОВГЗ сегодня самое выгодное, но роста экономики от этого не будет. При расчете адекватности капитала ОВГЗ не учитываются. НБУ мог бы смягчить политику по отношению к целевому кредитованию. Банковская система перенасыщена ресурсами, однако банки не кредитуют так активно, как могли бы", - сказала она.

При этом банкир отметила, что потребительское кредитование – это автомобили, мобильные телефоны и другая импортная техника также не дает роста отечественной экономике.

"Вкладывая средства в эти кредиты, мы кредитуем другие экономики, а не свою", - подчеркнула Дмитриева.

Александр Матюшенко - директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный" добавил, что банковская система столкнулась с проблемой, когда кредиты продаются довольно тяжело.

"Мы столкнулись с проблемой того, что очень тяжело продаются кредиты. Бизнесу проще договориться с контрагентом об отсрочке платежа. Эмиссия ОВГЗ показала рекордный уровень профицита ресурсов в системе. На счетах юрлиц видим +90 млрд гривен", - сказал банкир.

По его словам, кредиты на длинные сроки будут оставаться с высокими процентными ставками, потому что для привлечения депозитов на длинные сроки также надо будет платить по высоким ставкам.

Юлия Фролова - председатель правления банка "Альянс", сообщила, что снижение учетной ставки приведет к доступности больших производителей к кредитным ресурсам.

"Но остаются большие надежды на государственные программы. Уровень низкой инфляции в 2019 году отражает жесткую монетарную политику НБУ", - сообщила Фролова.

По словам Артура Загородникова - заместителя председателя правления ПУМБ, банковская система на данный момент сверхликвидна.

"Спрос на кредиты очень большой. Но большие кредитные ставки сдерживали рост кредитования. Сегодня банки как никогда ранее заинтересованы в росте кредитования", - отметил банкир.

Василий Фурман - член Совета Национального банка Украины отметил, что текущий год может стать годом роста кредитования, так как возобновление кредитования задекларировано властями как одно из приоритетных направлений государственной политики.

По его словам, в предыдущие годы сократилось кредитование базовых отраслей экономики.

"Падение кредитование на фоне большой капитализации является результатом жесткой монетарной политики НБУ. Мы имели одну из самых высоких учетных ставок в мире", - сказал он.

По словам Фурмана, в Украине необходимо завершить структурные реформы для роста кредитования.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году объем кредитов экономике сократился на 9,4% с 1 073,1 млрд гривен до 972,658 млрд гривен.