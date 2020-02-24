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24 февраля 2020, понедельник, 21:00 36 Карта
Общество 2020-02-24T21:00:01+02:00
Українські Новини
Снежные дожди с гололедицей, местами +12: прогноз погоды в Украине на вторник

Снежные дожди с гололедицей, местами +12: прогноз погоды в Украине на вторник

Надежда Комендантова
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Похолодание.
Похолодание.

25 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем около +5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Сваляве ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ночью местами налипание мокрого снега, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +4…+9 градусов, в Одесской и Николаевской областях до +12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Ялте без существенных осадков.

Температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

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