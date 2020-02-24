Снежные дожди с гололедицей, местами +12: прогноз погоды в Украине на вторник

25 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем около +5 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +5…+10 градусов. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов. В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов. В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов. В Сваляве ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +7…+9 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, ночью порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +3…+8 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ночью местами налипание мокрого снега, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, ночью порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +4…+9 градусов, в Одесской и Николаевской областях до +12 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. Наопмним, Киев с утра заметает снегом: город стоит в пробках, а таксисты в три раза подняли цены