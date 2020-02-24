"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист

В 179 округе на довыборах в Верховную Раду зафиксировано распространение "черной" агитпродукции против Юлии Светличной. Возможными заказчиками являются представители "Слуги народа". Об этом написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, опубликовав соответствующие видео и фото материалы.

По данным КИУ, в последние дни его волонтерами было зафиксировано распространение так называемой "черной" агитпродукции против одного из кандидатов.

"Фейковые открытки с поддельными исходными данными пытались распространять в Краснограде, Кегичевке, других населенных пунктах округа. Однако такие "агитаторы" были схвачены "на горячем", а правонарушением уже занимается национальная полиция", – отметил Кошель.

Гендиректор КИУ сообщил, что испуганные "почтальоны" уже рассказали правоохранителям и журналистам о возможных заказчиках и сколько денег предложили.

"Обещано 500 грн. вроде бы представителями партии "Слуга народа". В распоряжении КИУ появилось видео и фото с самого места событий", – написал Кошель.

Из предоставленных КИУ видео и фото материалов следует, что "черная" агитация распространялась против кандидата в депутаты Юлии Светличной. Кошель напомнил, что "чернуха" – это реальное преступление, за которое возможно наказание до 3 лет лишения свободы.

Также КИУ призвал всех избирателей 179 округа присылать ему все известные факты незаконной или сомнительной агитации.

Ранее в Комитете избирателей Украины заявили об использовании в 179 округе другой грязной технологии – выдвижение клона. ЦИК зарегистрировала двойника лидера избирательной гонки Юлии Светличной.