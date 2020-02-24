Работа Минюста в ближайшее время может быть заблокирована и дискредитирована, – СМИ

Работа и реформирование Министерства юстиции Украины в ближайшее время может быть заблокирована и дискредитирована.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина" в материале "Кто и почему блокирует работу и реформирование Министерства юстиции".

По данным источника, монопольный контроль в процедурах закупки продуктов питания для колоний хотят восстановить скандальные фирмы, основанные коррупционерами времен "легитимного".

Отмечается, что ООО "Актив Компани" начало участие в государственных закупках, но не достигнув успеха, развернуло активную информационную кампанию против конкурентов с целью блокирования их работы.

Учредителем ООО "Актив Компани" выступает Татьяна Глиняная, которая неоднократно была задействована в коррупционных скандалах и историях о передаче взяток (фирмы "Хутровик" и "Визит"), но постоянно проходила, как свидетель благодаря своим связям.

Для усиления своих позиций для участия в тендерах, Татьяна Глиняная, подключает еще одну свою фирму - ООО "РКГ", которое параллельно работает, якобы выступая конкурентом для ООО "Актив Компани".

Издание предоставило информацию о бесспорном факте родства этих двух предприятий. 30 декабря 2019 года, "Актив Компани" обжаловало один из тендеров Министерства обороны. И все бы ничего, но компания фактически подала жалобы от имени ООО "РКГ". Уже через час, поняв, что вышла "штанга", "Актив Компани" отозвало жалобу как "ошибочно добавленную". А еще через час та же жалоба была зарегистрирована от имени ООО "РКГ". Нетрудно догадаться, что жалобы подавались одним человеком, который обслуживает интересы двух, якобы, не родственных фирм.

Кроме того, ООО "Актив Компани" еще и в своей тендерной документации подает поддельные документы. В частности, судом установлено, что "Актив компани" подало фиктивный акт Госпродпотребслужбы о соблюдении предприятием гигиенических требований в обращении с продуктами. За качество продукции предприятие не слишком волнуется, ведь созданное Татьяной Гляняной исключительно для того, чтобы монополизировать этот рынок предоставления услуг уже привычными для нее коррупционными схемами и грязными методами.

Таким образом, как утверждает источник, становится понятно: тот, кто имеет отношение к системе Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) Украины, которая подчиняется Минюсту, начал лоббирование интересов бывших воров. Поэтому возникает логичный вопрос: кто в системе Минюста ради "грязных" денег продался и помогает бывший "банде" Януковиче обворовывать Украину и дискредитировать Минюст?