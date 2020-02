Музей Освенцима обвинил компанию Amazon в искажении Холокоста в сериале "Охотники"

Отмечается, что причиной критики стала сцена, где заключенные должны были убивать друг друга в "человеческих" шахматах. В музее утверждают, что сочинение игры в "человеческие" шахматы для сериала является "опасной глупостью и карикатурностью".

"Аушвиц был полон ужасной боли и страданий, что зафиксировали благодаря рассказам выживших. Мы сохраняем точность фактов, чтобы уважать жертв", — говорится в сообщении.

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw