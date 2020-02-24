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24 февраля 2020, понедельник, 11:26 23
Мир 2020-02-24T11:26:41+02:00
Українські Новини
Музей Освенцима обвинил компанию Amazon в искажении Холокоста в сериале "Охотники"

Музей Освенцима обвинил компанию Amazon в искажении Холокоста в сериале "Охотники"

Елизавета Кесельман
Сериал, Польша, Освенцим, Аушвиц, Amazon, охотники

Музей польского концлагеря Аушвиц раскритиковал создателей сериала "Охотники", который выходит на Amazon, в искажении событий, происходящих в концлагере во время Холокоста. Об этом они написали в своем Twitter.

Отмечается, что причиной критики стала сцена, где заключенные должны были убивать друг друга в "человеческих" шахматах. В музее утверждают, что сочинение игры в "человеческие" шахматы для сериала является "опасной глупостью и карикатурностью".

"Аушвиц был полон ужасной боли и страданий, что зафиксировали благодаря рассказам выживших. Мы сохраняем точность фактов, чтобы уважать жертв", — говорится в сообщении.

Согласно информации BBC, продюсер сериала Дэвид Вейл, у которого бабушка пережила Холокост, отметил, что вдохновлялся реальными событиями. Впрочем "Охотники" не является документальным сериалом. Он пояснил, что хотел показать страдания людей, поэтому придумал некоторые события для сериала.

"Это правда, что нацисты совершали широкомасштабные и чрезвычайные акты садизма и пыток, были даже случаи жестоких "игр" против своих жертв. Я не хотел изображать конкретные, реальные травмы", — отметил Вейл.

Он добавил, что надеется на то, что "мы можем и должны рассказывать не документальные истории о Холокосте".

"Охотники" — американский драматический сериал, который с 21 февраля 2020 года выходит на Amazon Prime Video. В сериале речь идет о группе охотников за нацистами, проживающих в Нью-Йорке в 1977 году. "Охотники" обнаруживают, что сотни высокопоставленных нацистов проживают в США и собираются создать там Четвертый рейх. "Охотники" пытаются привлечь нацистов к ответственности и сорвать их планы. Главные роли исполнили Аль Пачино и Логан Лерман.

Как сообщали Українські Новини, К 75-летию освобождения Освенцима сняли документальный фильм.

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