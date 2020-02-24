Мажоритарщик Зеленского проводит акции в интересах одесского застройщика Кивана, - журналист

В субботу народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Артем Дмитрук вместе с "титушками" снес в Одессе строительный забор на 13-ой станции Фонтана, где на данный момент идет работа по укреплению склонов. Об этом написал в подводке к видеорепортажу с акции на своей странице в Facebook известный одесский журналист Стас Домбровский.

"Зеленым не видать ни своего мэра, ни большинства в горсовете. Идиотизм и продажность "зеленых" мажоритарщиков хоронит рейтинг президентской силы в городе.В субботу банда титушек-активистов под предводительством нардепа Артема Дмитрука снесла забор и пыталась захватить стройплощадку на 13-ой станции Фонтана. Типа "защитим Одессу!" и все такое. Полиция решила беспредел не замечать", - написал Домбровский.

По его словам, участников акции спонсирует сирийский застройщик Аднан Киван, который таким образом разбирается с конкурентами и продвигает своих людей в горсовет.

"Зачем депутату-качку этот цирк? По двум причинам. Во-первых, реально ни хрена для Одессы Дмитруком не сделано. И вести на местные выборы своих "активистов" не с чем. Давайте срочно делать из этой спортивной "братвы" защитников Одессы. Во-вторых, заход в Одессу киевского застройщика очень не нравится Аднану Кивану, который всех этих качков-активистов содержит. Как только сириец отожмет участки у моря – там быстро вырастут 30-этажки, и ни один савченко из "Спільной мети" не пикнет против. А будет угодливо вещать о том, как кивановские высотки украсят город.Одесситы всю эту игру Дмитрука и Кивана прекрасно видят. И уже начинают выходить на акции, протестуя против захвата участков у моря со стороны Кивана. Потому что уж тогда одесситов точно не спросят – что и как строить, есть ли документы и разрешения…", - отметил журналист.

Стас Домбровский подчеркнул, что деструктивные действия народного депутат от "Слуги народа" и проплаченных активистов негативно влияют на рейтинг Президента в Одессе.

"Вся эта позорная история очень сильно подставляет Зеленского в глазах Одессы. Никто не понимает – почему его собственные депутаты действуют без всякой оглядки на закон. Ау, ребята – у вас большинство в Раде, СБУ, прокуратура, МВД. А вы корчите из себя "активистов" и действуете по беспределу! Просто в голове не укладывается – вы власть или не власть? Саакашвили на должности губернатора уже пытался заработать себе популярность, бегая и ломая заборы! И где теперь Саакашвили и Боровик?Благодаря этой провальной стратегии Саакашвили Труханов стал мэром. И сейчас Дмитрук и Ко пытаются вновь хайпануть, ломая заборы, примитивно и тупо. Голосов за это им не дадут,но от Кивана гонорар получат. Но от горожан им светит только презрение - все знают и понимают, на кого они работают. И выборы они провалят", - пишет одесский журналист.