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24 февраля 2020, понедельник, 11:21 1317 Видео
Политика 2020-02-24T11:21:01+02:00
Українські Новини
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер

Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер

Татьяна Зотова
Тристан Цителашвили, Грузинские снайперы, Майдан, Порошенко Петр, Михеил Саакашвили
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии "Аваза" Тристан Цителашвили. Фото: strana.ua

Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии "Аваза" Тристан Цителашвили в интервью в ток-шоу "19" на телеканале ЗИК заявил, что украинские власти пытались убедить его сделать заявление, что история про грузинских снайперов, которые вели огонь по протестующим 20 февраля, это выдумка, информирует портал strana.ua. 

Цителашвили назвал конкретные имена людей, которые, по его словам, предлагали ему от лица экс-президента Украины Порошенко и экс-главы СБУ Грицака деньги в обмен на то, что историю с "грузинскими снайперами" ему якобы навязали в Кремле.

"Я часто выступал в прессе по теме Майдана (Цителашвили еще в 2014 году первым заявил о причастности граждан Грузии к расстрелам на Майдане – Ред.) и на меня вышел Звиад Кушиташвили, он находится у вас в Киеве, он руководит диаспорой Грузии (председатель международной неправительственной организации "Грузинские эмигранты" - Ред.). Он мне звонил и приезжал в Тбилиси. Гарантировал от Порошенко и Грицака безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле за что мне обещали хорошую, красивую жизнь".

Напомним, об этом же Цителашвили говорил в американском фильме Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства, автором которого стал экс-советник Трампа Капуто.

На вопрос журналиста о том, что "грузинских снайперов в Украине называют "пропагандой Кремля", в том числе так это объясняет и М. Сааакашвили, грузинский военный ответил: "Когда говорили о репрессиях, пытках, похищениях и избиениях людей в Грузии при Саакашвили, он тоже называл это "рукой Кремля". Он меня посадил в тюрьму. Он мне – Саакашвили – показал там ад. Меня пытали, меня избивали, издевались. Когда в мой дом ворвалась спецгруппа по приказу Саакашвили для моего ареста, тогда моего 5-летнего сына Георгия толкнули с лестницы. После этого он остался инвалидом на вся жизнь. Сегодня ему уже 22 года".

Также в интервью грузинский военный заявил, что после показа фильме в Грузии началась охота на его героев – граждан Грузии, которые указывали на причастность к расстрелам Парубия, Пашинского, Саакашвили, отца и сына Парасюков.

"Вот этих людей (так называемых грузинских снайперов – Ред.) после показа американского фильма в Америке, боевики Саакашвили, которые находятся у нас в Грузии из "зондергруппировки", начали искать".

На вопрос журналиста о том, что им может угрожать, Цителашвили ответил: "Их могут убить. Вот в этих группировках (группы грузинских снайперов – Ред.), которые были переброшены на Майдан, их было 45 человек. Осталось всего 15".

Цителашвили также отметил, что журналист (автор фильма "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства" - экс-советник Трампа М. Капуто" - Ред.) сказал ему, что "Трамп заинтересован в этом вопросе (расстрелы на Майдане в 2014 году – ред.), чтобы узнать правду".

Грузинский военный призвал президента Украины провести объективное расследование событий на Майдане и сказать украинскому народу правду.

"Если Президент Зеленский и украинский суд, захотят правду, я и мои военные эксперты готовы рассказать, как расстреливали на Майдане и какова роль в этом Саакашвили. Украинский народ должен узнать правду", - говорит грузинский военный. 

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