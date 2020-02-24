Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Апелляционные жалобы Кабинета Министров, Государственной фискальной службы, бывшего депутата Верховной Рады Андрея Журжия (фракция "Объединение "Самопомощь") суд решил оставить без удовлетворения.

Суд оставил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины" без изменений.

Как сообщали Українськi Новини, 31 января 2018 года Кабмин уволил Насирова с должности председателя ГФС из-за приобретения им гражданства другого государства.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал восстановление Насирова в должности главы ГФС.