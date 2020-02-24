Посол Нидерландов посетил музей  Евро-2012 в отеле Ярославского

Пятизвездочный luxury-отель KharkivPalace *5, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, принял встречу представителей Европейской бизнес Ассоциации с представителями украинского и иностранного бизнеса, спикером которой стал посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол.

"В Харькове, бывшей столице Украины, Европейская бизнес Ассоциация организовала встречу с 15 местными предприятиями, в том числе двумя голландскими инвесторами в IT-аутстаффинг и сектор издательства книг", — рассказало о мероприятии посольство Нидерландов. Как отмечается в сообщении, посол Йоханнес де Мол также встретился с местными журналистами и представителями неправительственных организаций.

Открытая Ярославским в KharkivPalace *5 в его юбилейный день рождения 5 декабря 2019 года первая очередь экспозиции музея о проведении в городе матчей Евро-2012 и подготовке Харькова к приему матчей и болельщиков вызвала у нидерландского гостя теплые чувства: "Харьков и Нидерланды навсегда едины благодаря чемпионату Европы по футболу. В отеле KharkivPalace *5 находится музей, в котором Оранжевый легион представлен самым лучшим и оригинальным способом", — отметили на странице посольства Нидерландов, чья национальная футбольная сборная провела три матча в Харькове в 2012 году, а город в дни Евро-2012 посетили около 10 тысяч болельщиков-голландцев.

Как рассказала Ольга Соколенко, директор KharkivPalace *5, во время общения с послом она показала ему музей Евро-2012, а посол Йоханнес де Мол выразил признательность за предоставленную возможность гостям города увидеть праздник футбола и ощутить незабываемую атмосферу. Также г-н посол обратил внимание на размещенный в отеле памятный знак от голландской Национальной Команды научных уголовных криминалистических исследований. Отель KharkivPalace *5 получил этот знак в благодарность за личную помощь Александра Ярославского в организации работы Миссии МЧС Нидерландов, которая расследовала крушение пассажирского авиалайнера Boeing 777-200 компании MalaysiaAirlines в 2013 году. Как известно, тогда Ярославский предложил свой KharkivPalace 5* для бесплатного размещения экспертов, а также помог организовать здесь штаб и оказал всю необходимую поддержку работе экспертов в Международном аэропорте "Харьков".

KharkivPalace 5* — первый пятизвездочный отель Харькова, наличие которого было обязательным условием проведения в городе матчей Евро-2012, здесь размещался штаб УЕФА. Александр Ярославский обеспечил строительство отеля в рекордные сроки. Общая сумма инвестиций бизнесмена в подготовку Харькова к Евро-2012 превысила $300 млн. Благодаря этому харьковчане получили также новый аэропорт и стадион с сопутствующей спортивной инфраструктурой —футбольной академией, использовавшейся во время матчей турнира как волонтерский центр, и тренировочный лагерь. Музей Евро-2012 в отеле KharkivPalace *5 был торжественно открыт 5 декабря 2019 г. — в день 10-летия GrandOpening стадиона "Металлист" и 60-летия Александра Ярославского.