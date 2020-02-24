25.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?"

25 февраля 2020 года в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?" Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы: Паралич Парламента: почему легализация игорного бизнеса заблокирована. Бюджет 2020 и легализация игорного бизнеса. Налоговый компромисс: как оценить и администрировать поступления в бюджет. Высокие риски тенезации будущего игорного рынка Украины. Спикеры: Антон Кучухидзе, политолог-международник; Николай Мельник, директор аналитической группы "Левиафан"; Владимир Воля, политический эксперт; Виктор Скаршевский, экономический эксперт; Петр Олещук, доктор политических наук. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра:ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж