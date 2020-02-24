подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 25.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?"
24 февраля 2020, понедельник, 09:32 5
Пресс-центр 2020-02-24T09:36:06+02:00
Українські Новини
25.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?"

25.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?"

Алина Заика

25 февраля 2020 года  в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?" 

Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

  • Паралич Парламента: почему легализация игорного бизнеса заблокирована.
  • Бюджет 2020 и легализация игорного бизнеса.
  • Налоговый компромисс: как оценить и администрировать поступления в бюджет.
  • Высокие риски тенезации будущего игорного рынка Украины.

Спикеры:

  • Антон Кучухидзе, политолог-международник;
  • Николай Мельник, директор аналитической группы "Левиафан";
  • Владимир Воля, политический эксперт;
  • Виктор Скаршевский, экономический эксперт;
  • Петр Олещук, доктор политических наук.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:  

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра:ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
Рейсы из зоны риска распространения коронавируса будут проверяться дополнительно, - Гончарук
НБУ повысил курс гривны в понедельник: сколько стоит валюта
Новости
Скриншот видео с концерта facebook.com/dubinskyi
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским 09:50
Из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество 09:35
Взорвали отделение Таскомбанка. Фото: Информатор
Ночью в Киеве прогремел взрыв: взорвали отделение Таскомбанка 09:21
Последствия землетрясение в Турции. Скриншот видео CGTN
В Турции произошло еще одно землетрясение 09:13
Скриншот: YouTube/ EuroNews
Из-за коронавируса в Италии паника: люди штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
больше новостей
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
Приехал в гости и застрелился: появились подробности трагедии в доме министра времен Януковича 12:52
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу 17:05
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
больше новостей
Из-за коронавируса в Италии паника: люди штурмуют магазины и скупают продукты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok