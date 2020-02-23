Директора Шосткинского завода "Звезда" поймали на взятке в $5 тысяч

Военная прокуратура задержала директора казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Звезда" (Сумская область) по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. долларов за аренду помещений завода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины, передают Українськi Новини.

"21 февраля задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов директором казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Звезда"... Указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром", - говорится в нем.

Согласно сообщению, подозреваемый задержан, неправомерная выгода изъята, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

В тот же день суд применил к задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2018 года Кабинет Министров передал часть имущества Шосткинского государственного завода "Звезда" от государственного концерна "Укроборонпрома" в управление Министерству внутренних дел.

Завод "Звезда" - самый старый завод украинского оборонно-промышленного комплекса, он был основан в 1739 году.

"Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 120 предприятий военно-промышленного комплекса.

Также со сменой руководства "Укроборонпрома" завод в Шостке начал платить за резиновые трубки втрое дороже.

Известно, что старшего прокурора САП отстранили от расследования хищений в "Укроборонпроме".