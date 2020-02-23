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23 февраля 2020, воскресенье, 10:08 438
Политика 2020-02-23T10:20:54+02:00
Українські Новини
СМИ иллюстрируют пребывание Скалецкой в Новых Санжарах старым фото из Ровно, - сотрудник ОГА

СМИ иллюстрируют пребывание Скалецкой в Новых Санжарах старым фото из Ровно, - сотрудник ОГА

Анна Рудык

Некоторые украинские СМИ и блогеры иллюстрируют новости из Новых Санжар о руководительнице МОЗ Зоряне Скалецкой старыми фото, сделанными 16 января во Ровенской областной клинической больнице. Об этом на своей странице в Facebook написал работник Ровенской ОГА Сергей Подолин.

Речь идет о фото, где руководитель МОЗ одета в хирургический шлем. В частности, новость о ситуации в Новых Санжарах с такой иллюстрацией опубликовала "Украинская Правда".

"Напомню, 16 января во время рабочего визита в Ровно Министерка здравоохранения Зоряна Скалецкая, осматривая возможности нашего областного учреждения, примерила хирургический шлем хирурга surgical helmet. Он применяется для оперативных вмешательств, требующих высокого уровня стерильности в ортопедии. Благодаря ему минимизируется контакт выдыхаемого хирургом воздуха с раной пациента, а глаза врача защищены от биологических жидкостей больного. Именно в этом хирургическом шлеме на фото Зоряна Скалецкая. В Ровно, не в Новых Санжарах. Эта информация в первую очередь для СМИ и блоггеров, которые иллюстрируют сообщения о коронавирусе данной фотографией, и для их читателей", - написал Подолин.
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