подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новости
  • Наука
  • Томатная паста улучшает качество спермы, - британские ученые
10 октября 2019, четверг, 15:16 37
Наука 2019-10-10T15:17:47+03:00
Українські Новини
Томатная паста улучшает качество спермы, - британские ученые

Томатная паста улучшает качество спермы, - британские ученые

Томатная паста. Фото: pixabay
Томатная паста. Фото: pixabay

В то время, как качество спермы у мужчин-европейцев стремительно падает, ликопин - вещество, содержащееся в помидорах, оказывает позитивное воздействие на качество мужской спермы, установило проведенное недавно исследование, сообщает "Русская служба BBC".

В ходе испытаний, которые проводились в Шеффилдском университете, в течение 12 недель здоровые мужчины получали ежедневно 14 мг биологически активной добавки (БАД) равной двум столовым ложкам концентрированной томатной пасты.

По окончании испытательного срока, как установили ученые, у мужчин, принимавших добавку, улучшилось качество эякулята. В испытаниях, которые частично спонсировались производителем БАДа, принимали участие 60 произвольно отобранных физически здоровых мужчин. Часть из них получала БАД, остальные - плацебо.

Врачи уже давно призывают активнее изучать проблемы мужского бесплодия, которое в 50% случаев является причиной того, что партнеры или супруги не могут зачать ребенка.

В настоящий момент советы, которые дает британская Национальная служба здравоохранения мужчинам, испытывающим затруднения в этой области, ограничиваются ведением здорового образа жизни и ношением свободного, не обтягивающего нижнего белья. Также в числе советов: сведение к минимуму стрессовых ситуаций и регулярный секс с партнершей в дни, когда у нее происходит овуляция.

Однако в последнее время все более активно рассматриваются теории о том, что определенные питательные вещества также могут помочь.

Ликопин (как витамин E и микроэлемент цинк, воздействие которых на мужское бесплодие изучалось ранее) является антиоксидантом, то есть он препятствует на клеточном уровне процессу окисления и, соответственно, предотвращает вредное воздействие свободных радикалов. Ликопин также помогает сократить риск развития сердечных болезней и некоторых видов рака.

Ученые Шеффилдского университета использовали в своем исследовании именно БАД, а не свежие помидоры, поскольку организму может быть труднее извлечь все полезные вещества из продуктов, чем из пищевой добавки. К тому же им было важно, чтобы испытуемые получали одинаковое количество ликопина.

Сперма мужчин была подвергнута лабораторному анализу перед началом эксперимента, по прошествии шести недель и по окончании исследования.

Ученые не выявили разницы в концентрации сперматозоидов на этих трех стадиях, однако их морфология (внешняя форма) различалась: пропорция здоровых сперматозоидов, как и их подвижность были выше у тех мужчин, которые принимали ликопин.

Нутрициолог из Шеффилдского университета доктор Лиз Уильямс, возглавлявшая это исследование, так прокомментировала его результаты: "Это исследование не было широкомасштабным, и мы обязательно должны его повторить в более развернутом виде, однако уже эти результаты оказались впечатляющими".

"Следующим шагом будет повторение этого эксперимента с мужчинами, имеющими проблемы с зачатием, чтобы понаблюдать, улучшит ли ликопин качество их спермы и сможет ли это помочь парам зачать ребенка и избежать инвазивных методов лечения бесплодия. В настоящий момент мы никаких советов мужчинам давать не можем. Мы всегда говорим: сокращайте потребление алкоголя и ешьте здоровую пищу. Но это общие рекомендации", - говорит доктор Уильямс.

Как сообщали Українські Новини, ученые расшифровали геном сперматозоида. Тем временем ученые заявили, что витамин D влияет на качество спермы.

Больше новостей о: Сперма Британские ученые научные исследования советы здоровья

Архив
Новости
Зеленский заявил, что не собирается публиковать разговор с Путиным 15:35
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Спросите Андрюху, он что-то там перепечатал, - Зеленский о проплачености митингов Порошенко 15:17
На следующей неделе Зеленский поедет в Латвию 15:07
Зеленский заявил, что с ума он не сошел и в Офис президента или Мариинский дворец переезжать не будет 14:55
В Киевской области 13 малышей отравилось в детском саду 14:51
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
Пресс-марафон Зеленского онлайн 13:59 Обновляется
Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter 08:36
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский 12:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok