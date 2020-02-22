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22 февраля 2020, суббота, 17:19 514
Кабмин 2020-02-22T17:22:01+02:00
Українські Новини
Скалецкая опровергла фейки о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар

Скалецкая опровергла фейки о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар

Ярина Вацяк

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла информационные фейки о том, что она якобы покидала территорию санатория "Новые Санжары". В своем Facebook она опубликовала видео с места обсервации и рассказала, что находится там с обеда пятницы, никуда не выходя.

"Вчера была очень занята, не было времени смотреть новости и читать соцсети. Сделала это сегодня и, честно говоря, была очень удивлена. Уважаемые журналисты, политики и другие люди рассказывают, как "Скалецкая зашла к инфицированным, потом полетела в Киев, заразила там всех и снова вернулась в Санжары", - отметила министр здравоохранения.

Скалецкая объяснила, что прибыла в поселок Новые Санжары в четверг, 20 февраля, вечером вместе с премьер-министром. Ночь и первую половину следующего дня она провела в Полтавской области, проверяя готовность медучреждений к любому развитию событий.

"Только после этого днем ​​в пятницу, 21 февраля, я зашла на территорию санатория "Новые Санжары", где нахожусь и откуда смогу выйти только вместе со всеми", - сообщила министр.

Она призвала не распространять фейки и не сеять панику, ведь "информационная гигиена является не менее важной, чем санитарная".
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