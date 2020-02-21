Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

Фонд Рината Ахметова поможет эвакуированным из Китая. Это личное решение Учредителя Фонда - Рината Ахметова. Определение потребностей в частимедицинского обеспеченияФонд координирует с Центром общественного здоровья Минздрава Украины. Так, Фонд Рината Ахметова готов обеспечить людей, которые две недели будут находиться в обсервации в Новых Санжарах, тестами для выявления короновируса, а врачей и персонал - одноразовыми защитными медицинскими костюмами. Информацию о том, что необходимо в первую очередь, Фонд также получает напрямую с места события, из санатория "Новые Санжары". Среди изолированных находится корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов – единственный журналист, который сопровождал в полете эвакуированных из Китая, и сейчас живет с ними в зоне карантина. "В ближайшее время в Новые Санжары мы также доставим пледы, средства личной гигиены, одежду", – сказала Ирина Блажан, директор программ Фонда. Фонд организует линию психологической помощи, куда смогут обращаться наши сограждане, находящиеся в зоне обсервации, и их родственники по номеру 0 800 509 001. Фонд Рината Ахметова всегда оказывает помощь тем, кто в ней особенно нуждается, и предоставляет именно то, что в первую очередь нужно людям. В оказании помощи эвакуированным из Китая согражданам Фонд объединил усилия с футбольным клубом Шахтер.