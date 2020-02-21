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  • Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости
21 февраля 2020, пятница, 19:25 437
Политика 2020-02-21T19:29:01+02:00
Українські Новини
Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

Марина Иванова

Фонд Рината Ахметова поможет эвакуированным из Китая. Это личное решение Учредителя Фонда - Рината Ахметова.

Определение потребностей в частимедицинского обеспеченияФонд координирует с Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, Фонд Рината Ахметова готов обеспечить людей, которые две недели будут находиться в обсервации в Новых Санжарах, тестами для выявления короновируса, а врачей и персонал - одноразовыми защитными медицинскими костюмами.

Информацию о том, что необходимо в первую очередь, Фонд также получает напрямую с места события, из санатория "Новые Санжары".

Среди изолированных находится корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов – единственный журналист, который сопровождал в полете эвакуированных из Китая, и сейчас живет с ними в зоне карантина.

"В ближайшее время в Новые Санжары мы также доставим пледы, средства личной гигиены, одежду", – сказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.

Фонд организует линию психологической помощи, куда смогут обращаться наши сограждане, находящиеся в зоне обсервации, и их родственники по номеру 0 800 509 001. 

Фонд Рината Ахметова всегда оказывает помощь тем, кто в ней особенно нуждается, и предоставляет именно то, что в первую очередь нужно людям.

В оказании помощи эвакуированным из Китая согражданам Фонд объединил усилия с футбольным клубом Шахтер.  
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