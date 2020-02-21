подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Харьковский аэропорт поддержал инициативу Мининфраструктуры по установлению единой ставки тарифа за аэронавигационное обслуживание
21 февраля 2020, пятница, 18:30 451
Общество 2020-02-21T18:30:53+02:00
Українські Новини
Харьковский аэропорт поддержал инициативу Мининфраструктуры по установлению единой ставки тарифа за аэронавиг

Харьковский аэропорт поддержал инициативу Мининфраструктуры по установлению единой ставки тарифа за аэронавигационное обслуживание

Елена Новикова

Руководство и коллектив Международного аэропорта "Харьков" выступили с поддержкой инициативы Министерства инфраструктуры Украины об установлении единой ставки оплаты за аэронавигационное обслуживание полетов на подходе и в районе аэропортов.

Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Харьков", на сайте которого обнародовано соответствующее заявление.

"Неравные ставки на аэронавигацию возмущают все аэропорты, поскольку это негативно сказывается на их привлекательности для авиаперевозчиков, а значит на хозяйственной деятельности и развитии, — сказано в заявлении Международного аэропорта "Харьков", в котором он обращает внимание на соответствующие выводы Антимонопольного комитета Украины, требующее реакции органов регулирования авиационной отрасли Украины.

С июня 2019 года действует приказ Мининфраструктуры, согласно которому размер ставки сбора за аэронавигационное обслуживание для Международного аэропорта "Борисполь" установлен в размере 211 евро, в то время как все остальные аэропорты Украины уплачивают в два раза больше — 411 евро. Таким образом, одному аэропорту предоставлены нерыночные преференции и льготные условия, дискриминирующие другие аэропорты.

"Государство не может ставить региональные аэропорты в столь неравные условия. Это противоречит принятым в мире нормам, в частности принципам влиятельных международных авиационных организаций ИКАО и Евроконтроль по формированию ставок платы за аэронавигационное обслуживание", — сказано в заявлении Международного аэропорта "Харьков" в поддержку инициативы Мининфраструктуры об установлении новых справедливых ставок сбора.

Отраслевое объединение Ассоциация "Аэропорты Украины", а также ряд аэропортов еще с сентября 2019 года добиваются унификации ставок сбора и требуют отмены приказа Мининфраструктуры №415, поскольку он нарушает рыночную конкуренцию и тормозит развитие других аэропортов Украины.
Что происходит в Новых Санжарах: Скалецкая показала свою комнату и коробки с документами
Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус
Новости
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Скалецкая показала свою комнату и коробки с документами 20:22 Обновляется
Минздрав опубликовал алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус 20:10 Инфографика
Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя 20:07
Сначала фильм из Южной Кореи, а затем награду получает Брэд Пит, — Трамп раскритиковал церемонию "Оскара" 19:59
В Гааге подтвердили свою юрисдикцию в иске Украины против России по Азовскому морю 19:37
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Скалецкая показала свою комнату и коробки с документами 20:22 Обновляется
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
больше новостей
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя 10:51
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
больше новостей
Правоохранители открыли дело о разжигании религиозной и межрасовой вражды к иностранцам в Новых Санжарах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok