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21 февраля 2020, пятница, 17:42 21
Силовые структуры 2020-02-21T17:43:26+02:00
Українські Новини
Минобороны планирует закупить 3 тыс. ракетных комплексов на 2,4 млрд гривен

Минобороны планирует закупить 3 тыс. ракетных комплексов на 2,4 млрд гривен

Елизавета Кесельман
Минобороны, Закупка ракет, Ракета, Ракета
Ракета
Ракета "Вильха". Фото: СНБО

Министерство обороны планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму 2,4 млрд гривен. Об этом говориться в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українські Новини.

Отмечается, что в 2020 году финансирование ракетной программы было увеличено на 300 млн гривен.

Также сообщется, что Минобороны спланировало финансирование комплексов "Нептун" и "Вильха" в полном объеме, а также завершило разработку по проведению их испытаний.

Также продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК) согласно поручению Президента Владимира Зеленского, ее концепция в настоящее время проходит внешнее согласование.

Согласно принятому 18 февраля Советом национальной безопасности и обороны государственному оборонному заказу (ГОЗ) на 2020 год, предусмотрены мероприятия на общую сумму 21,25 млрд гривен.

Приоритетными значатся разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный", катеров типа Island, поставки вертолетов, боевых бронированных машин, восстановление государственной целевой программы "Корвет" для военно-морских сил.

Для войск противовоздушной обороны планируется восстановление зенитных ракетных комплексов, поставка радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной.

Также Минобороны намерено продолжить поставки модернизированных самолетов типа МиГ-29, Су-27, Су-25 для тактической авиации.

Для сухопутных войск планируется разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения.

Подчеркивается, что государственный оборонный заказ формируется по приоритетным потребностям войск, на основе нормативно-правовой базы в этой сфере, с учетом возможностей оборонно-промышленного комплекса и в пределах выделенных объемов финансирования.

Как сообщали Українські Новини, 18 февраля СНБО утвердила гособоронзаказ на 2020-2022 годы.

Согласно принятому документу Кабинетом Министров на выполнение госзаказа предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд гривен.

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