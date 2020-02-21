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21 февраля 2020, пятница, 16:25 26
Судебная власть 2020-02-21T16:25:16+02:00
Українські Новини
Международный коммерческий арбитраж суд в Киеве может выполнять роль основной площадки для рассмотрения инвест

Международный коммерческий арбитраж суд в Киеве может выполнять роль основной площадки для рассмотрения инвестиционных споров

Елизавета Кесельман
Суд, Коммерческий арбитражный суд, Киев, Торгово-промышленная палата Украины

Международный коммерческий арбитраж суд при Торгово-промышленной палате Украины может выполнять роль основной площадки для рассмотрения инвестиционных споров. Об этом сказал президент ТПП Геннадий Чижиков во время форума LevelUp Ukraine 2020.

"За последние пять лет международный арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины рассмотрел около трех тысяч дел. Примерно такое же количество дел за тот же период рассмотрел Лондонский арбитраж. Сегодня решения украинского арбитражного суда признают и выполняют в 110 странах мира. Мы информировали правительство о том, что украинский международный арбитраж за 25 лет работы стал одним из наиболее авторитетных в Европе", – сказал Геннадий Чижиков.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате возглавляет Николай Селивон, глава Конституционного суда Украины в 2002-2005 годах. Решения по 65% дел суд принимает в течение трех месяцев. Для рассмотрения дел привлекают более 120 арбитров из 35 стран мира, 60% юристов – специалисты из других стран.

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