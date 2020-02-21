Полкило макулатуры без всякой конкретики, – Бойко об отчете Гончарука

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя результаты выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году, назвал отчет премьер-министра Алексея Гончарука "полкило макулатуры без всякой конкретики".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко отметил, что экономическая политика Кабинета Министров абсолютно провальная.

"Отчет правительства – это не более чем яркие лозунги. Это просто полкило макулатуры без всякой конкретики. Полностью провалена политика по поддержке предприятий, реального сектора экономики. Промышленное производство ежемесячно падает на 5-6%. А это потеря рабочих мест. По данным Федерации работодателей Украины, только за последние 3 месяца 2019 года мы потеряли 170 тыс. рабочих мест. Страна в долгах – сегодня сумма совокупного госдолга достигла 1 трлн 998,3 млрд гривен. Людям задолжали по зарплатам 3 млрд гривен, долги за ЖК-услуги превысили 63 млрд (гривен)", – подчеркнул оппозиционный политик.

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Показательно также и то, отметил народный депутат, что даже собрать в кучу этот отчет в правительстве было некому. Этим занималась сторонняя частная структура.

"Правительство заплатило 84 тыс. гривен за подготовку собственного отчета. Значительная часть средств пошла на тезисы, которые озвучил премьер-министр. То, что аппарат Кабинета Министров не может профессионально подготовить отчет и для этого нанимают какую-то контору – это просто какая-то фантасмагория", – сказал Бойко.

"Единственный выход – это отставка этого правительства", – резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Напомним, фракция ОПЗЖ внесла проект постановления №2770, который лишает правительство иммунитета. Также оппозиция зарегистрировала проект постановления о признании отчета Кабинета Министров о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году неудовлетворительным.