"Платформа Бойко" хочет признать неудовлетворительным отчет Гончарука

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины по итогам отчета премьер-министра Алексея Гончарука о результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году зарегистрировала проект постановления о признании результатов отчета Кабинета Министров за 2019 год неудовлетворительными.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Выступая с парламентской трибуны, народный депутат Александр Колтунович (фракция ОПЗЖ) подчеркнул, что за полгода деятельности правительства задолженность по выплате заработной платы достигла 3 млрд гривен, чего не было никогда в истории Украины, а задолженность за жилищно-коммунальные услуги выросла до рекордных 63,7 млрд гривен.

"Нам предложили отечественную "крутую" экономическую программу. И что мы имеем? Вместо роста ВВП на 40% за 5 лет, в 2019 году – чуть более 3%. Правительство обещало 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций - по итогам 2019 года имеем только 2 млрд долларов. Обещали экспорт в 90 млрд долларов - получили лишь 50 млрд долларов. Добавим рекордную безработицу по итогам прошлого года - минус 300 тыс. рабочих мест! Это вместо обещанного миллиона. Поэтому все, что говорит Кабмин, полностью противоречит официальным данным Госстата, Госказначейства и других структур", - подчеркнул парламентарий.

Нардеп Колтунович обратил внимание на социальный аспект деятельности правительства, которое в 2020 году уменьшило субсидии населению до 47 млрд гривен.

"Экономика и отчисления ЕСВ работают так, что дефицит Пенсионного фонда, который покрывается из Госбюджета, увеличился до 172 млрд гривен! И вся эта ситуация - это не результаты 28-летней деятельности предыдущих команд, это результаты работы за полгода конкретной команды", - подчеркнул он. Вот как выглядит "мощная экономическая политика" нынешней власти, - добавил парламентарий.

Фракция ОПЗЖ заявила, что не разделяет такую ​​экономическую политику и выступает за альтернативную модель развития страны. Где главными являются не "эксперименты" в угоду внешним кредиторам и МВФ, а мир, защита социальных прав граждан и развитие экономики.

"Мы зарегистрировали проект постановления о признании отчета Кабинета Министров о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году неудовлетворительными", - подытожил Александр Колтунович.