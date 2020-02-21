Певец Шнуров пойдет в Госдуму первым номером от "Партии роста", — росСМИ

Российский шоумен Сергей Шнуров, который ранее заявил о распаде группы "Ленинград", вступил в "Партию роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Он стал "номером один" в партийном списке на выборах в Госдуму.

Об этом сообщил ресурс "Открытые медиа" со ссылкой на источник в администрации президента (АП).

"Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии роста", и мне кажется, что я вам пригожусь совершено точно — по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами", — заявил Сергей Шнуров.

В источнике утверждают, прием Шнурова в партию Титова произошел по прямому указанию АП. При этом участие шоумена в выборах планировалось давно, но чиновники долго выбирали ему партию.

Отмечается, что ранее о политических амбициях шоумена писало издание "Медуза", но тогда предполагалось, что Шнуров будет выдвигаться от одной из парламентских партий.

«Я вам пригожусь. Со мной будет явно веселее»: Сергей Шнуров вступил в Партию роста pic.twitter.com/zRe9bo7cs1 — Коммерсантъ (@kommersant) February 20, 2020

Как сообщали Українські Новини, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся со своей супругой Еленой Мозговой, которую он называет Матильдой.

После этого артист представил свою новую подругу — 27-летнюю Ольгу Абрамову.