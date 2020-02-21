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  • Певец Шнуров пойдет в Госдуму первым номером от "Партии роста", — росСМИ
21 февраля 2020, пятница, 14:13 67
Политика 2020-02-21T14:36:09+02:00
Українські Новини
Певец Шнуров пойдет в Госдуму первым номером от "Партии роста", — росСМИ

Певец Шнуров пойдет в Госдуму первым номером от "Партии роста", — росСМИ

Кира Молчанова
Россия, Государственная дума, Шнуров, Сергей Шнуров
Сергей Шнуров Фото: Instagram Shnurovs
Сергей Шнуров Фото: Instagram Shnurovs

Российский шоумен Сергей Шнуров, который ранее заявил о распаде группы "Ленинград", вступил в "Партию роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Он стал "номером один" в партийном списке на выборах в Госдуму.

Об этом сообщил ресурс "Открытые медиа" со ссылкой на источник в администрации президента (АП).

"Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии роста", и мне кажется, что я вам пригожусь совершено точно — по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами", — заявил Сергей Шнуров.

В источнике утверждают, прием Шнурова в партию Титова произошел по прямому указанию АП. При этом участие шоумена в выборах планировалось давно, но чиновники долго выбирали ему партию.

Отмечается, что ранее о политических амбициях шоумена писало издание "Медуза", но тогда предполагалось, что Шнуров будет выдвигаться от одной из парламентских партий.

Как сообщали Українські Новини, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся со своей супругой Еленой Мозговой, которую он называет Матильдой.

После этого артист представил свою новую подругу — 27-летнюю Ольгу Абрамову.

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