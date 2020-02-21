Единственный путь к успеху Украины - через инвестиции в людей, человек - главный приоритет государства, - отче

Единственный путь к успеху Украины - через инвестиции. Инвестиции не только в экономику, а в первую очередь - в людей. Ведь человек - главный приоритет государства.

Об этом сказал Алексей Гончарук во время отчета правительства в парламенте о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году.

"Нет отдельных достижений правительства или парламента. Мы - единая команда и есть общие достижения команды Президента Зеленского. Мы начали перезагрузку страны. Большинство из реформ, которые мы сейчас проводим, происходят в Украине впервые. Это стало возможным, потому что впервые в истории Президент, парламент и Правительство работают единой командой ", - сказал Алексей Гончарук.

Он добавил, что за последние полгода совместными усилиями Правительства, в частности, удалось уменьшить платежки на отопление для людей до 30%, запустить программу Доступные кредиты "5-7-9%" для малого бизнеса, запустить большой приватизации убыточных госпредприятий,

Всего за 5 месяцев работы команда Министерства юстиции уничтожила системное рейдерство: "Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев из реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства нет", - подчеркнул Премьер-министр.

Правительство также сделало аудит государства - создали единую инфраструктурную карту Украины, на которую нанесли более 111 тыс. социально важных объектов. И начал оцифровывать всю территорию страны - впервые в истории Украины объединили все кадастры.

Провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной планируется съемка всей территории Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы. Правительство начало оцифровку двух пилотных областей - Волынской и Львовской областей с помощью ортофотопланов.

Провели первые прозрачные концессионные конкурсы: "В Правительстве мы провели прозрачные конкурсы и уже первые 2 порта имеют победителей. Туда войдут инвестиции. Это огромный шаг к развитию. Сейчас еще 12 объектов у нас готовы к концессионным конкурсам", - сказал глава правительства.

Запустили портал государственных услуг ДІЯ - это государство в смартфоне, которое была анонсирована. К 2024 году 100% государственных услуг должны быть доступны он-лайн.

Правительство продолжает децентрализацию с фокусом на создании способных общин.

"2020 должен стать годом начала большой модернизации Украины. Годом наглядных и ощутимых изменений. Годом Эффективности Украины", - подчеркнул Премьер-министр.