Назначают "бывших"? В Кабмине вспыхнул новый кадровый скандал, – СМИ

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) Игорь Дегнера, который был назначен на эту должность в декабре 2019 года, с большой вероятностью может ее возглавить на постоянной основе. При этом в самом ведомстве говорят, что за время работы в системе с 2006 года Дегнера не принял ни одного полезного решения, которое бы улучшило защиту работников. Также он может быть причастен к коррупции.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В материале делают вывод, что Дегнера никаких кардинальных изменений в подходах к деятельности Гоструда предложить не сможет. По данным издания, он находится под влиянием и контролем своего заместителя Виталия Сажиенко.

"Кроме того, во время пребывания Дегнеры в должности руководителя управления по трудовому законодательству и инициирования увеличение размера штрафов, уровень коррупции вырос в геометрической прогрессии. И есть уже случай коррупции в органе при его управлении в должности и.о.", – говорится в публикации.

Также в материале напоминают сообщение от министра экономики Тимофея Милованова, который в середине декабря 2019 года заявил, что Гоструда причастно к сокрытию огромной задолженности по зарплате на харьковской "Энергостали".

"Напомним, что назначение на должность и.о. главы Гоструда Дегнеры произошло за 2 недели до этого скандала", – говорят авторы материала.

Как сообщали СМИ, в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрировали заявление против назначения первым заместителем директора ГБР адвоката Александра Бабикова. Юрист был адвокатом бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

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