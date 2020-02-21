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21 февраля 2020, пятница, 13:22 627
Кабмин 2020-02-21T13:31:45+02:00
Українські Новини
Назначают "бывших"? В Кабмине вспыхнул новый кадровый скандал, – СМИ

Назначают "бывших"? В Кабмине вспыхнул новый кадровый скандал, – СМИ

Петр Стуженко
Игорь Дегнера, Гоструда, Кабмин
Игорь Дегнера. Фото: obozrevatel.com
Игорь Дегнера. Фото: obozrevatel.com

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) Игорь Дегнера, который был назначен на эту должность в декабре 2019 года, с большой вероятностью может ее возглавить на постоянной основе. При этом в самом ведомстве говорят, что за время работы в системе с 2006 года Дегнера не принял ни одного полезного решения, которое бы улучшило защиту работников. Также он может быть причастен к коррупции.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В материале делают вывод, что Дегнера никаких кардинальных изменений в подходах к деятельности Гоструда предложить не сможет. По данным издания, он находится под влиянием и контролем своего заместителя Виталия Сажиенко.

"Кроме того, во время пребывания Дегнеры в должности руководителя управления по трудовому законодательству и инициирования увеличение размера штрафов, уровень коррупции вырос в геометрической прогрессии. И есть уже случай коррупции в органе при его управлении в должности и.о.", – говорится в публикации.

Также в материале напоминают сообщение от министра экономики Тимофея Милованова, который в середине декабря 2019 года заявил, что Гоструда причастно к сокрытию огромной задолженности по зарплате на харьковской "Энергостали".

"Напомним, что назначение на должность и.о. главы Гоструда Дегнеры произошло за 2 недели до этого скандала", – говорят авторы материала.

Как сообщали СМИ, в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрировали заявление против назначения первым заместителем директора ГБР адвоката Александра Бабикова. Юрист был адвокатом бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Кабинет Министров Украины временно возложил обязанности председателя правления "Укрзализныци" на Марчека Желько.

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