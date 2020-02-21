Госводагентство может возглавить человек из команды Януковича, - СМИ

Государственное агентство водных ресурсов Украины может возглавить Алексей Кузьменков – соратник бывшего министра аграрной политики и продовольствия, члена Партии регионов Николая Присяжнюка, пишет Обозреватель.

В 2014 году Кузьменков баллотировался в Верховную Раду 8-го созыва от политической партии "Всеукраинское аграрное объединение "ЗАСТУП".

На парламентских выборах 2014 года партия заняла 11 место по количеству голосов избирателей (2,65%). По словам журналистов, партию считали технической, направленной защищать интересы Присяжнюка.

В апреле 2014 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с просьбой избрать меру пресечения Присяжнюку в виде содержания под стражей. Также он был объявлен в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.