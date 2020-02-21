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  • За организаторами провокаций в Новых Санжарах стоят бизнес и политические группировки, - глава ОГА Синегубов
21 февраля 2020, пятница, 13:00 477
Политика 2020-02-21T13:36:41+02:00
Українські Новини
За организаторами провокаций в Новых Санжарах стоят бизнес и политические группировки, - глава ОГА Синегубов

За организаторами провокаций в Новых Санжарах стоят бизнес и политические группировки, - глава ОГА Синегубов

Ярина Вацяк
Олег Синегубов.
Олег Синегубов.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что за беспорядками в Новых Санжарах стоят заинтересованные в дестабилизации коррупционеры. Об этом он заявил на внеочередной сессии Полтавского областного совета и написал в своем Facebook, пишет "Гордон"

"Мне известно, что за теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, стоят в том числе и определенные бизнес- и политические группировки. Они боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, которая угрожает национальной безопасности. Исполнительная власть области и я лично полностью контролируем ситуацию и не дадим коррупционерам использовать неосведомленность людей и дестабилизировать ситуацию в области", – подчеркнул руководитель ОГА.

Пресс-служба облгосадминистрации сообщает, что Синегубов в течение 20 января находился в Новых Санжарах, общался с активистами, которые выступали против пребывания пассажиров рейса из китайского города Ухань на карантине и обсервации в медицинском центре "Новые Санжары". Во время очередной встречи он отметил, что эвакуированные из Уханя люди здоровы, призвал активистов не паниковать, не совершать провокаций и не распространять ложную информацию.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань – эпицентра распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями произошли столкновения. Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными украинцами и иностранными гражданами местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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