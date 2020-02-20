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20 февраля 2020, четверг, 22:22 61
Общество 2020-02-20T22:26:23+02:00
Українські Новини
Минобороны установило выплату военным для решения социально-бытовых вопросов в размере одного оклада

Минобороны установило выплату военным для решения социально-бытовых вопросов в размере одного оклада

Валерия Драгомирова
Министерство обороны, Материальная помощь, Выплаты, Военнослужащие
Минобороны. Фото: navkolo.me
Минобороны. Фото: navkolo.me

Министерство обороны установило выплату материальной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов в размере одного оклада.

Об этом говориться в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українські Новини.

18 февраля был подписан приказ №45 "О бюджетной политике Министерства обороны Украины на 2020 год".

В то же время с учетом существующих размеров окладов по воинскому званию продолжается работа по совершенствованию процедуры выплаты материальной помощи.

Была создана рабочая группа под руководством первого замминистра обороны, которая нарабатывает концептуальные изменения в системе денежного обеспечения военнослужащих, где размер денежного обеспечения и материальной помощи военнослужащего определяется в зависимости от оклада по воинскому званию.

Специально созданная экспертная группа должна будет определять случаи, требующие обязательной выплаты помощи с четкими критериями при принятии соответствующих решений для руководителей и командиров воинских частей.
Согласно сообщению, подобная ситуация с выплатами существует не один год, ведь обеспечение выплатами всем военнослужащим в полном объеме требует значительного финансового ресурса.

Причиной издания приказа был результат анализа реального состояния выплаты такой помощи в 2019 году, согласно которому выплату не получили более трети военных из-за четко не сформулированных критериев выплаты.

Отмечается, что это способствовало коррупционным проявлениям и вызвало социальную напряженность в Вооруженных силах.

Ранее Українські Новини писали, что Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально

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