Премьер-министра Лесото обвиняют в убийстве своей жены

80-летнего премьер-министра Лесото Томаса Табане, после длительного расследования, обвинили в убийстве своей экс-супруги Липолело Табане. Об этом передает Reuters.

В частности, заместитель комиссара полиции Пасека Мокете заявил о причастности действующего премьера государства к убийству бывшей жены. Окончательный выговор будет вынесен в пятницу, 21 февраля.

"Премьер-министр будет обвинен в убийстве. Полиция готовит документы, и ему, вероятно, будет предъявлено обвинение завтра", - сказал он.

В офисе премьера отметили, что не могут комментировать ситуацию, поскольку не видели обвинения полиции.

Отмечается, что Томас Табане в конце июля по радио объявил о своей скорой отставке, сославшись на преклонный возраст, однако о ситуации с расследованием ничего не упомянул.

Со своей нынешней супругой обвенчался через два месяца после смерти экс-жены и первой леди Липолело.

Липолело Табане была застрелена в июне 2017 года возле своего дома в столице Масеру.

Как сообщали Українські Новини, ранее нынешнюю супругу Томаса Табане Месаю обвиняли в убийстве его экс-жены.