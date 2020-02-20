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20 февраля 2020, четверг, 20:50 119
Африка 2020-02-20T20:50:55+02:00
Українські Новини
Премьер-министра Лесото обвиняют в убийстве своей жены

Премьер-министра Лесото обвиняют в убийстве своей жены

Елизавета Кесельман
Африка, Лесото, Премьер-министр Лесото, Томас Табане
Томас и Месая Табане. Фото:twitter.com/BBCAfrica
Томас и Месая Табане. Фото:twitter.com/BBCAfrica

80-летнего премьер-министра Лесото Томаса Табане, после длительного расследования, обвинили в убийстве своей экс-супруги Липолело Табане. Об этом передает Reuters.

В частности, заместитель комиссара полиции Пасека Мокете заявил о причастности действующего премьера государства к убийству бывшей жены. Окончательный выговор будет вынесен в пятницу, 21 февраля.

"Премьер-министр будет обвинен в убийстве. Полиция готовит документы, и ему, вероятно, будет предъявлено обвинение завтра", - сказал он.

В офисе премьера отметили, что не могут комментировать ситуацию, поскольку не видели обвинения полиции.

Отмечается, что Томас Табане в конце июля по радио объявил о своей скорой отставке, сославшись на преклонный возраст, однако о ситуации с расследованием ничего не упомянул.

Со своей нынешней супругой обвенчался через два месяца после смерти экс-жены и первой леди Липолело.

Липолело Табане была застрелена в июне 2017 года возле своего дома в столице Масеру.

Как сообщали Українські Новини, ранее нынешнюю супругу Томаса Табане Месаю обвиняли в убийстве его экс-жены.

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